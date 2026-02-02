Кто из Мангистау вошёл в комиссию по подготовке новой Конституции РК

Представители Мангистауской области принимают участие в работе Республиканской комиссии по конституционной реформе. О ходе подготовки проекта новой Конституции рассказали на встрече с активом региона под председательством акима области Нурдаулета Килыбая, передаёт Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области

В состав Конституционной комиссии от Мангистауской области вошли председатель областного маслихата Жанбырбай Матаев и председатель областного Общественного совета Бекмурат Жусипов. Они участвуют в разработке предложений и обсуждении поправок в Основной закон страны.

Как отметил Жанбырбай Матаев, конституционная реформа реализуется в рамках инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева. Изначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей действующей Конституции, однако в ходе обсуждений масштаб реформ значительно расширился.

«Через порталы eGov и e-Өтініш было принято около двух тысяч предложений от граждан, а 21 января была создана Конституционная комиссия. В её состав вошли депутаты Мажилиса и Сената, председатели маслихатов всех регионов, представители научного сообщества, общественные деятели и эксперты. От Мангистауской области в комиссию вошли два представителя», - сообщил Жанбырбай Матаев.

По его словам, работа комиссии проходит в открытом формате с онлайн-трансляциями заседаний. На первом заседании было заслушано 31 выступление, а всего состоялось шесть заседаний. В результате обсуждений пакет реформ охватил уже 77 статей Конституции, а объём изменений достиг 84 процентов. Также прозвучало предложение о принятии проекта новой Конституции.

Сегодня, 2 февраля, в Актау под председательством акима области Нурдаулета Килыбая состоялась встреча с участием акимов городов и районов, руководителей государственных органов, правоохранительных структур, крупных предприятий и представителей общественности. Главной темой стало обсуждение проекта новой Конституции.

Глава региона подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены на демократизацию политической системы, укрепление верховенства закона и формирование сбалансированной модели распределения полномочий между ветвями власти.

«У казахского народа есть мудрая пословица: „За пятьдесят лет обновляется страна“. У времени и эпохи есть свои требования. Именно поэтому указом Президента была создана комиссия по конституционной реформе. Работа строится на принципах открытости, инклюзивности и широкого общественного диалога. Качественная реализация реформ на пути построения справедливого и ответственного государства - наша общая задача», - отметил Нурдаулет Килыбай.

В ходе встречи Жанбырбай Матаев и Бекмурат Жусипов проинформировали участников о предложениях, выдвинутых в рамках работы комиссии, и о ходе общественных обсуждений в регионах.

Напомним, комиссией по Конституционной реформе представлен проект новой Конституции Республики Казахстан. Документ разработан на основе комплексного анализа предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, с учетом открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений