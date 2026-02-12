18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.02.2026, 12:16

Назначен новый генеральный директор ТОО «Мангистауэнергомунай»

Власть

Новым генеральным директором ТОО «Мангистауэнергомунай» стал Куанбек Бигалиев, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы АО НК «КазМунайГаз»
Фото пресс-службы АО НК «КазМунайГаз»

Сегодня, 12 февраля, пресс-служба АО НК «КазМунайГаз» сообщила о назначении нового генерального директора ТОО «Мангистауэнергомунай». Им стал Куанбек Бигалиев.

Куанбек Бигалиев родился в 1968 году. В 1992 году окончил Алматинский энергетический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий», в 2004 году – Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал инженером-наладчиком Жетыбайского участка Мангистауского монтажно-наладочного управления.

В разные годы работал в структурах АО «Озенмунайгаз» инженером-наладчиком, начальником цеха по поддержанию пластового давления, главным инженером, директором управления «Узеньэнергонефть».

До назначения занимал должность заместителя генерального директора по производству ТОО «Мангистауэнергомунай».

Для справки

ТОО «Мангистауэнергомунай» занимается технологическим обслуживанием электрических сетей АО «Мангистаумунайгаз» на месторождениях Каламкас и Жетыбай.

28
5
3
