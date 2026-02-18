Избран новый аким сельского округа Атамекен

Акимом сельского округа Атамекен стал Абулайхан Ахмедов, об этом сообщает акимат Мунайлинского района, передаёт Lada.kz.
На основании итогов выборов, состоявшихся 15 февраля, решением Мунайлинской районной территориальной избирательной комиссии акимом сельского округа Атамекен был избран Абулайхан Ахмедов.
Абулайхан Ахмедов родился в 1983 году. В 2016 году он окончил Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «Юрист». Женат.
Трудовую деятельность он начал в 2004 году помощником бурильщика в ТОО «НУРиК», а в 2005 году занимал аналогичную должность в ТОО «АБОНЯ».
В 2007–2015 годах работал консультантом в городских и областных филиалах партии «Нұр Отан» в Жанаозене, Актау и Мангистауской области.
В 2015–2016 годах занимал должность оператора ПК в ТОО «KazInfoSystems», а в 2016–2018 годах — консультанта и заведующего отделом Мангистауского областного филиала партии «Нұр Отан».
С 2018 по 2021 год был главным специалистом аппарата акима сельского округа Батыр, а с февраля 2021 года по настоящее время занимал должность исполнительного секретаря Мунайлинского районного филиала партии «AMANAT».
Ранее у акима Актау сменился заместитель. На эту должность был назначен Бекнур Балиулы.
