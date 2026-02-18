18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
18.02.2026, 15:08

Избран новый аким сельского округа Атамекен

Власть 0 657 Лиана Рязанцева

Акимом сельского округа Атамекен стал Абулайхан Ахмедов, об этом сообщает акимат Мунайлинского района, передаёт Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

На основании итогов выборов, состоявшихся 15 февраля, решением Мунайлинской районной территориальной избирательной комиссии акимом сельского округа Атамекен был избран Абулайхан Ахмедов.

Абулайхан Ахмедов родился в 1983 году. В 2016 году он окончил Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «Юрист». Женат.

Трудовую деятельность он начал в 2004 году помощником бурильщика в ТОО «НУРиК», а в 2005 году занимал аналогичную должность в ТОО «АБОНЯ».

В 2007–2015 годах работал консультантом в городских и областных филиалах партии «Нұр Отан» в Жанаозене, Актау и Мангистауской области.

В 2015–2016 годах занимал должность оператора ПК в ТОО «KazInfoSystems», а в 2016–2018 годах — консультанта и заведующего отделом Мангистауского областного филиала партии «Нұр Отан».

С 2018 по 2021 год был главным специалистом аппарата акима сельского округа Батыр, а с февраля 2021 года по настоящее время занимал должность исполнительного секретаря Мунайлинского районного филиала партии «AMANAT».

Ранее у акима Актау сменился заместитель. На эту должность был назначен Бекнур Балиулы. 

0
2
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
