В одной из «дочек» КазМунайГаза сменился гендиректор

В ТОО «Bolashak Operating», реализующем проект разведки и добычи «Болашак» в Мангистауской области, назначен новый генеральный директор. Об этом сообщает пресс-служба АО НК «КазМунайГаз», передает Lada.kz .

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Генеральным директором ТОО «Bolashak Operating» назначен Жиесбек Орунбасаров.

Жиесбек Орунбасаров родился в 1975 году. Окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин».

Трудовую деятельность начинал слесарем-монтажником производственного обслуживания АО «Озенмунайгаз».

В разные годы работал инженером по газокаротажным работам, супервайзером по бурению на объектах Северо-Каспийского проекта и на месторождении Северные Бузачи, заместителем менеджера по производству филиала компании Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В, директором по производству ТОО «Жамбыл Петролеум», менеджером технической группы полномочного органа ТОО «PSA», руководителем группы по управлению материалами для буровых работ филиала «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.», первым заместителем генерального директора ТОО «ОзенМунайСервис».

До нынешнего назначения работал директором по производству ТОО «Исатай Оперейтинг Компани».

Для справки

ТОО «Bolashak Operating» – 100% дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз» и является недропользователем по сложному проекту разведки и добычи «Болашак» в Мангистауской области и частично в казахстанском секторе Каспийского моря.

Напомним, ранее сменился гендиректор компании «Озенмунайсервис». На должность назначен Дамир Шыракбаев.