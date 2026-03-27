Назначен замглавы департамента судебной администрации по Мангистауской области

Заместителем руководителя департамента судебной администрации РК по Мангистауской области назначен Бериккаиыр Каженов, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу регионального суда.
Бериккаиыр Каженов родился в 1994 году.
Окончил Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «Юриспруденция».
С 2017 года работал на разных должностях.
Так, в период с 2017 по 2019 годы он занимал должности ведущего специалиста и главного специалиста – секретаря судебного заседания в канцелярии суда №2 города Уральска Западно-Казахстанской области.
С 2019 по 2021 год работал главным специалистом администратора судов по Западно-Казахстанской области.
С 2021 по 2022 год был заведующим канцелярией районного суда №2 Бәйтерекского района Западно-Казахстанской области. Далее год работал заведующим канцелярией Уральского городского суда Западно-Казахстанской области.
Затем, в период с 2023 по 2026 годы, он занимал должность руководителя администратора Уральского городского суда Западно-Казахстанской области.
Комментарии0 комментарий(ев)