Назначен замглавы департамента судебной администрации по Мангистауской области

Заместителем руководителя департамента судебной администрации РК по Мангистауской области назначен Бериккаиыр Каженов, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

Слева направо: новый заместитель руководителя департамента Судебной администрации Республики Казахстан по Мангистауской области и его руководитель

Бериккаиыр Каженов родился в 1994 году.

Окончил Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «Юриспруденция».

С 2017 года работал на разных должностях.

Так, в период с 2017 по 2019 годы он занимал должности ведущего специалиста и главного специалиста – секретаря судебного заседания в канцелярии суда №2 города Уральска Западно-Казахстанской области.

С 2019 по 2021 год работал главным специалистом администратора судов по Западно-Казахстанской области.

С 2021 по 2022 год был заведующим канцелярией районного суда №2 Бәйтерекского района Западно-Казахстанской области. Далее год работал заведующим канцелярией Уральского городского суда Западно-Казахстанской области.

Затем, в период с 2023 по 2026 годы, он занимал должность руководителя администратора Уральского городского суда Западно-Казахстанской области.

