Назначен новый начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Мангистауского района

Жолдыбек Бисенбеков родился в 1993 году.

Имеет высшее образование. В 2015 году окончил Кокшетауский технический институт по специальности «Пожарная безопасность», а в 2017 году — Каспийский университет имени Ш. Есенова по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в сфере чрезвычайных ситуаций. В разные годы занимал ответственные должности в пожарно-спасательной службе, а также в направлениях контроля и профилактики. За время работы приобрёл опыт, зарекомендовав себя как квалифицированный специалист.

С 1 февраля 2022 года по настоящее время работал руководителем отдела по чрезвычайным ситуациям Тупкараганского района.

Напомним, ранее заместителем начальника ДЧС Мангистауской области был назначен подполковник гражданской защиты Ратбек Демеуберген.