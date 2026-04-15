Назначен новый начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Мангистауского района

На должность начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Мангистауского района назначен Жолдыбек Бисенбеков, передает Lada.kz.
Жолдыбек Бисенбеков родился в 1993 году.
Имеет высшее образование. В 2015 году окончил Кокшетауский технический институт по специальности «Пожарная безопасность», а в 2017 году — Каспийский университет имени Ш. Есенова по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в сфере чрезвычайных ситуаций. В разные годы занимал ответственные должности в пожарно-спасательной службе, а также в направлениях контроля и профилактики. За время работы приобрёл опыт, зарекомендовав себя как квалифицированный специалист.
С 1 февраля 2022 года по настоящее время работал руководителем отдела по чрезвычайным ситуациям Тупкараганского района.
Напомним, ранее заместителем начальника ДЧС Мангистауской области был назначен подполковник гражданской защиты Ратбек Демеуберген.
