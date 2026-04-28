В детской областной больнице Мангистау назначили исполняющего обязанности директора

Назначен исполняющий обязанности директора Мангистауской областной многопрофильной детской больницы. Эту должность заняла Жанар Досжанова, передает Lada.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Трудовую деятельность Жанар Досжанова начала в 2006 году в Мангистауской областной инфекционной больнице, где до 2011 года работала врачом-инфекционистом. В последующие годы занимала руководящие должности в системе здравоохранения региона.

С 2011 по 2014 годы Жанар Досжанова была заместителем директора по лечебной работе Мангистауской областной инфекционной детской больницы. В 2014-2017 годах занимала должность заместителя главы Мангистауской центральной районной больницы.

В 2017-2018 годах работала врачом-экспертом службы поддержки пациентов и внутреннего аудита в Мунайлинской центральной районной больнице. Затем, в 2018-2019 годах, была заместителем директора по родовспомогательной службе.

В 2019-2021 годах исполняла обязанности директора Мунайлинской районной больницы. С 2021 года и до настоящего времени возглавляла это медицинское учреждение.

Теперь Жанар Досжанова назначена исполняющим обязанности директора Мангистауской областной многопрофильной детской больницы.

