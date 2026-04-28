28.04.2026, 09:11

В детской областной больнице Мангистау назначили исполняющего обязанности директора

Власть 0 1 639 Наталья Вронская

Назначен исполняющий обязанности директора Мангистауской областной многопрофильной детской больницы. Эту должность заняла Жанар Досжанова, передает Lada.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Фото управления образования Мангистауской области

Трудовую деятельность Жанар Досжанова начала в 2006 году в Мангистауской областной инфекционной больнице, где до 2011 года работала врачом-инфекционистом. В последующие годы занимала руководящие должности в системе здравоохранения региона.

С 2011 по 2014 годы Жанар Досжанова была заместителем директора по лечебной работе Мангистауской областной инфекционной детской больницы. В 2014-2017 годах занимала должность заместителя главы Мангистауской центральной районной больницы.

В 2017-2018 годах работала врачом-экспертом службы поддержки пациентов и внутреннего аудита в Мунайлинской центральной районной больнице. Затем, в 2018-2019 годах, была заместителем директора по родовспомогательной службе.

В 2019-2021 годах исполняла обязанности директора Мунайлинской районной больницы. С 2021 года и до настоящего времени возглавляла это медицинское учреждение.

Теперь Жанар Досжанова назначена исполняющим обязанности директора Мангистауской областной многопрофильной детской больницы.

Напомним, ранее на должность начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Мангистауского района назначен Жолдыбек Бисенбеков.

 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь