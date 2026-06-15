Вице-министром водных ресурсов и ирригации РК стал чиновник резонансной «ковидной свадьбы» в Актау

Вице-министром назначен Жандос Салимов, экс-руководитель департамента по регулированию естественных монополий Мангистауской области, передает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал Yedilov Online .

Фото из архива

В Telegram-канале @yyedilov появилась информация о назначении вице-министра водных ресурсов и ирригации РК. Им стал Жандос Салимов, экс-руководитель департамента по регулированию естественных монополий Мангистауской области.

Жандос Салимов в 2018-2020 годах работал в Мангистауской области. В этот период он запомнился жителям региона прежде всего резонансной свадьбой, проведённой во время карантина, связанного с Covid-19, что вызвало широкий общественный резонанс.

О торжестве стало известно после того, как фотографии с мероприятия были опубликованы на Telegram-канале Kozachkov offside.

Нашумевшие фото до сих пор находятся в открытом доступе.

За проведение праздника во время карантина чиновник был оштрафован.

Покинув должность в нашем регионе, Жандос Салимов продолжил профессиональную деятельность в качестве руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Астана, где работал до назначения на пост вице-министра.