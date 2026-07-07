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07.07.2026, 18:51

Экофестиваль почти за 100 миллионов: в Мангистау нашли способ спасать природу

Власть 0 1 828 Ольга Максимова

Вероятно, чтобы разобраться в причинах гибели тюленей на побережье Мангистау, в проблемах обмеления Каспия и еще в целом ряде экологических проблем нашего региона, управление по вопросам молодежной политики запланировало неделю экологических мероприятий. На «все-про все» выделено 99 млн тг, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: primeminister.kz
Иллюстративное фото: primeminister.kz

Лот «Услуги по организации мероприятий "CASPIAN SEA ACTION WEEK 2026" в рамках реализации государственного социального заказа» появился на сайте госзакупок 16 июня. Заказчик - управление по вопросам молодежной политики Мангистауской области. Победитель уже выбран - ОФ «Жағымды жаңалық»

В мероприятиях планируется задействовать не менее 500 человек - молодежь Мангистауской области, экологи прикаспийских стран, волонтеры, ученые, государственные и общественные деятели, а также другие заинтересованные граждане. Сумма лота - 99 138 000 тг.

Заказчиком предусмотрена программа:

  • гибридная международная конференция, посвященная торжественному открытию Недели; панельные сессии и круглые столы с участием ученых, экологов и океанологов прикаспийских государств, а также государственных и общественных деятелей; с
  • субботники и дни экологических акций с участием волонтеров, экологов и активных граждан прикаспийских государств;
  • церемония открытия Аллеи дружбы прикаспийских государств (эко-парка) и закладка капсулы времени;
  • I Международный хакатон «Caspian Hackathon»;
  • слет эковолонтеров прикаспийских государств;
  • официальная встреча руководителей центральных государственных органов прикаспийских государств;
  • саммит волонтеров прикаспийских государств;
  • итоговое мероприятие, посвященное церемонии закрытия Недели;
  • организация завтраков (при необходимости), обедов и ужинов для участников и гостей Недели; организация кофе-брейков для участников и гостей Недели (в зависимости от формата мероприятия);
  • экскурсия по достопримечательным и историческим местам региона;
  • проведение фото и видеосессии для участников и гостей Недели.

Как указано в технической спецификации, заявитель должен обеспечить услуги по встрече делегатов и гостей международной недели (включая приглашённых экспертов) в аэропорту, на вокзале и в гостинице (в том числе культурную программу), а также их проводы. В течение всего периода мероприятия необходимо организовать своевременное и бесперебойное транспортное обслуживание по городу и к местам проведения мероприятий. Также требуется организовать полноценное питание с учётом международных и культурных особенностей (кофе-брейки, завтрак, обед и ужин, не менее 3 торжественных ужинов), обеспечить проживание в гостиницах классом не ниже 4 и 5 звезд, а также покрыть расходы на проезд приглашённых иностранных спикеров, экспертов и делегатов от места постоянного проживания до места проведения мероприятия и обратно, включая приобретение авиа- и иных транспортных билетов. Необходимо также возместить консульские сборы и расходы на оформление виз, а также обеспечить полное информационное и навигационное сопровождение делегатов в городе и в рамках мероприятия.

Также для иностранных делегатов и гостей поставщик должен разработать не менее 70 памятных сувениров высокого качества в эксклюзивном дизайне с индивидуальной брендированной упаковкой, а также обеспечить делегатов имиджевой продукцией (безрукавки, футболки, бейсболки, рюкзаки, ежедневники из бамбука, бейджики, ручки из бамбукового материала, эко-термобутылки, брелоки для ключей специального дизайна, сертификаты и дипломы).

Для обслуживания серии мероприятий планируется привлечь от ста волонтеров, а само проведение активно освещать в местных и республиканских СМИ.  

Проведение Caspian Sea Action Week 2026 власти региона анонсировали в апреле этого года. Само мероприятие пройдет с 6 по 12 августа.

«Мы нацелены на практический результат - запуск конкретных проектов, развитие экологического волонтёрства и внедрение эффективных решений по сохранению Каспия. Для нас важно, чтобы эта площадка стала точкой притяжения инициатив, технологий и партнёрств, способных обеспечить долгосрочный экологический эффект и реальные изменения», - сказал тогда Асхат Оралов, первый заместитель акима Мангистауской области.

Главный вопрос вызывает не сама организация международного экологического форума, а его практическая ценность. В документации закупки отсутствуют конкретные задачи и ожидаемые результаты, связанные с изучением состояния Каспийского моря, проведением научных исследований, экологическим мониторингом или реализацией природоохранных мероприятий. Вместо этого значительное внимание уделено организационным вопросам - размещению участников, питанию, сувенирной продукции и культурной программе.

На фоне продолжающегося обмеления Каспия и ухудшения экологической ситуации отсутствие четко обозначенных природоохранных мероприятий и измеримых экологических результатов вызывает вопросы об эффективности использования бюджетных средств и реальной пользе подобных инициатив для сохранения моря.

 

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