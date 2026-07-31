Назначен новый прокурор Бейнеуского района

Фото пресс-службы ведомства

Приказом Генерального Прокурора от 28 июля на должность прокурора Бейнеуского района назначен Мурат Жуматай.

Мурат Жуматай имеет высшее юридическое образование, в 2012 году окончил Каспийский государственный университет им. Ш.Есенова по специальности «Юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в февраля 2013 года с должности помощника прокурора прокуратуры Жанаозена.

С 2018 года по август 2021 года занимал должность старшего прокурора прокуратуры Жанаозена.

С 2021 года по октябрь 2023 года занимал должности прокурора управления прокуратуры Мангистауской области и начальника отдела прокуратуры Актау.

С июня 2023 года до настоящего времени занимал должность заместителя прокурора Жанаозена.