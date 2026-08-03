В экономическом суде Мангистау произошли кадровые изменения

Фото предоставили в областном суде

Как сообщили в областном суде, сегодня, 3 августа, на должность судьи назначен Кайрат Умурзаков.

Нового судью коллективу представила исполняющая обязанности председателя Мангистауского областного суда Гулажар Бакытжанова.

Она поздравила Кайрата Умурзакова с назначением и пожелала ему успехов в осуществлении правосудия, соблюдения принципов законности, справедливости и верховенства права.

Кайрат Умурзаков имеет многолетний опыт работы в юридической сфере. Трудовую деятельность он начал в 2008 году. В разные годы занимал руководящие должности в юридических подразделениях АО «НМСК „Казмортрансфлот“», ТОО «СП CASPI BITUM» и АО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».

С 2019 года и до назначения судьей он работал руководителем аппарата ТОО «Порт Курык».