В Мангистауской области представили новых судей

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Председатель Мангистауского областного суда Максут Текетаев представил судейскому корпусу области вновь назначенных судей.



Указом Президента Республики Казахстан от 9 июня 2026 года №1312:

Айгуль Егамбердиева назначена судьей Актауского городского суда;

Парида Байназарова назначена судьей Каракиянского районного суда.

Айгуль Айтураевна Егамбердиева имеет многолетний опыт работы в судебной системе и сфере права. В разные годы занимала должности в судах Южно-Казахстанской области и города Шымкента, а также работала в системе судебного администрирования. До назначения на должность судьи работала помощником нотариуса города Шымкента.



Парида Сагимбековна Байназарова обладает значительным опытом государственной службы. Работала на ответственных должностях в структурах акимата Жамбылской области, Ревизионной комиссии и сфере государственного аудита. До назначения на должность судьи занимала должность главного инспектора – государственного аудитора отдела №2 Ревизионной комиссии по Жамбылской области.