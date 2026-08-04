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03.08.2026, 21:30

«Не сдержать слез»: в Жанаозене новобранец стал героем вирусного видео

Власть 0 3 520 Сергей Кораблев

Видео с церемонии принятия военной присяги в воинской части №5548 в Жанаозене за считанные часы стало вирусным, набрав почти 1,5 миллиона просмотров, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

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Один из новобранцев – Владимир Усов из Уральска, во время церемонии остался без поддержки близких. Родители не смогли присутствовать на церемонии по уважительным причинам.

Эту ситуацию заметила представитель комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі» Гульмира Жанысбаева. Она подошла к военнослужащему, поддержала его и сняла короткое видео, которое менее чем за сутки набрало более 1,4 миллиона просмотров, более 66 тысяч лайков и свыше 3 тысяч комментариев.

После церемонии командование воинской части организовало видеозвонок для Владимира Усова и других военнослужащих, чьи родственники не смогли приехать на присягу.

Поступок Гульмиры Жанысбаевой и история молодого солдата вызвали широкий общественный отклик. В комментариях пользователи признавались, что не смогли сдержать слез, делились собственными историями и оставляли слова поддержки.

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