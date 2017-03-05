Uber уличили в борьбе с полицией и чиновниками с помощью пользовательских данных

нескольких лет вела и продолжает вести программу слежки за полицейскими и чиновниками, с помощью специальных средств не давая им пользоваться приложением. Таким образом в компании боролись с «подсадными» пассажирами и контрольными поездками в городах, где власти препятствовали деятельности Uber.
О программе, которая получила название VTOS (от Violation of Terms of Service, нарушение правил пользования), сообщила The New York Times со ссылкой на анонимные источники в Uber. По информации NYT, с 2014 года VTOS применялась в США, Франции, Австралии, Китае и Южной Корее.
В рамках VTOS компания применяет различные технологии слежки, чтобы установить неугодных лиц и сделать так, чтобы они не могли вызвать такси через приложение Uber. К примеру, мобильные телефоны сотрудников полиции и городских чиновников могли отслеживаться с помощью данных, которые приложение собирает о клиентах. Так, компания «банила» телефоны людей, которые регулярно появлялись в зданиях полицейских участков или органов власти. Владельцам этих телефонов приложение с помощью специальной программы под названием Greyball уверяло, что машин поблизости нет, либо показывало «фейковые» машины, которые всегда сбрасывали поездку.
Для борьбы с контрольными поездками Uber старался определять «одноразовые» телефоны, которые правоохранительные органы часто используют для проведения подобных операций.
По предположению экспертов, опрошенных NYT, действия компании можно охарактеризовать как мошенничество с применением информационных технологий или препятствование правосудию.
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