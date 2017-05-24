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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В президентских выборах не смогут участвовать самовыдвиженцы

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 18:05
В президентских выборах не смогут участвовать самовыдвиженцы
.
Самовыдвиженцы не смогут выдвигать свои кандидатуры на участие в выборах президента Казахстана. Планируется исключить соответствующую норму из статьи 55 конституционного закона «О выборах». Об этом в мажилисе сообщил министр юстиции Марат Бекетаев после презентации проекта конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Мы видели множество случаев, когда люди использовали эту норму в электоральный период для самовыдвижения. Все понимали, что это несерьезное самовыдвижение, это делалось для самопиара», — отметил министр.

В качестве примера Марат Бекетаев привел электоральный процесс в Украине, где «вымышленный герой из фильмов „Звездные войны“ тоже получил возможность» выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны.
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С мнением главы Минюста солидарны и депутаты. В ходе обсуждения соответствующего проекта конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК» руководитель фракции «Народные коммунисты» Владислав Косарев отметил, что зачастую нормой «о самовыдвижении пользовались не совсем компетентные и адекватные граждане для самопиара и других замыслов».

Отметим, что в рамках проекта конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК» предусматривается, что центральная избирательная комиссия теперь будет проводить обучение участников избирательного процесса. Этим правом наделяются и территориальные окружные участковые избирательной комиссии. Более того, они должны будут также разъяснять законодательство о выборах, проводить семинары для политических партий и других участников избирательного процесса по обсуждению и проведению организации выборов.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 3 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 20:10
А как же каждая кухарка и тыры пыры..................................................................... crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ян
  • Papirosso
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 19:05
Короче нынешняя власть понапридумала всяких законов чтобы сохранить status quo. Они забыли про принцип пружины. Мне кажется пружина сработает когда кое-кто покинет этот мир.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Шым-Актау
  • Ну Ну
  • Ян
  • Papirosso
 Димон (Посетители) Сегодня, 18:41
Трусы и Жулики ! Они считают что граждане дети малые, не могут сами определить кто им нужен.

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 

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