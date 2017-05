В президентских выборах не смогут участвовать самовыдвиженцы

Facebook

ВКонтакте

Twitter Твиты пользователя @AktauLada

: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/v-2488/data/www/va.kz/php-error.log) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/va.kz/:/tmp/) inon line: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/v-2488/data/www/va.kz/cron/usd.dat) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/va.kz/:/tmp/) inon line: include(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/v-2488/data/www/va.kz/lib/connect.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/va.kz/:/tmp/) inon line: include(/var/www/v-2488/data/www/va.kz/lib/connect.php): failed to open stream: Operation not permitted inon line: include(): Failed opening '/var/www/v-2488/data/www/va.kz/lib/connect.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php54/usr/share/pear:/opt/alt/php54/usr/share/php') inon line: include(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/v-2488/data/www/va.kz/lib/functions.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/va.kz/:/tmp/) inon line: include(/var/www/v-2488/data/www/va.kz/lib/functions.php): failed to open stream: Operation not permitted inon line: include(): Failed opening '/var/www/v-2488/data/www/va.kz/lib/functions.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php54/usr/share/pear:/opt/alt/php54/usr/share/php') inon line: Call to undefined function my_query() inon line