В президентских выборах не смогут участвовать самовыдвиженцы

Самовыдвиженцы не смогут выдвигать свои кандидатуры на участие в выборах президента Казахстана. Планируется исключить соответствующую норму из статьи 55 конституционного закона «О выборах». Об этом в мажилисе сообщил министр юстиции Марат Бекетаев после презентации проекта конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



«Мы видели множество случаев, когда люди использовали эту норму в электоральный период для самовыдвижения. Все понимали, что это несерьезное самовыдвижение, это делалось для самопиара», — отметил министр.



В качестве примера Марат Бекетаев привел электоральный процесс в Украине, где «вымышленный герой из фильмов „Звездные войны“ тоже получил возможность» выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны.

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С мнением главы Минюста солидарны и депутаты. В ходе обсуждения соответствующего проекта конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК» руководитель фракции «Народные коммунисты» Владислав Косарев отметил, что зачастую нормой «о самовыдвижении пользовались не совсем компетентные и адекватные граждане для самопиара и других замыслов».



Отметим, что в рамках проекта конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК» предусматривается, что центральная избирательная комиссия теперь будет проводить обучение участников избирательного процесса. Этим правом наделяются и территориальные окружные участковые избирательной комиссии. Более того, они должны будут также разъяснять законодательство о выборах, проводить семинары для политических партий и других участников избирательного процесса по обсуждению и проведению организации выборов.