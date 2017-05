Тела женщины и двух детей обнаружены британскими полицейскими в доме, в котором ранее проживал один из основателей группы The Beatles Джон Леннон, сообщает The Independent.



Трагедия произошла вечером 30 мая в Ливерпуле. Тела женщины и двух детей нашли случайно: полицейские приехали на место происшествия после сообщений об утечке газа. По подозрению в убийстве арестован местный житель. По версии полиции, преступление носит бытовой характер.



Дом на Фолкнер-Стрит - одна из наиболее популярных городских достопримечательностей. Музыкант жил там, после того как женился на Синтии ​Пауэлл в 1962 году. Квартира принадлежала менеджеру группы Брайану Эпстайну. Именно в этом доме Леннон написал песню Do You Want to Know a Secret. По словам местных жителей, к дому регулярно приезжают поклонники Леннона и обычные туристы.