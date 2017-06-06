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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стали известны цены на концерты и выставки ЭКСПО-2017

Просмотров:1584 Опубликовано: Сегодня, 20:38
Стали известны цены на концерты и выставки ЭКСПО-2017
Фото: redkassa.ru.
Через несколько дней в Астане откроется Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017. Власти столицы ожидают около 2 миллионов гостей из других регионов Казахстана и разных стран мира. В рамках выставки туристов и жителей Астаны ждет множество интересных мероприятий, сообщает Казинформ.

В стоимость билетов концертов популярных исполнителей, которые пройдут в республиканском велотреке «Сарыарка», включены входные билеты на ЭКСПО с открытой датой в будние дни.

- концерт группы «Би-2» и «Мумий Тролль»: от 6 000 до 23 000 тенге, 1 июля;

- концерт «Black Star Party» (MOT, Kristina Si, L'One, Timati): от 6 000 до 23 000 тенге, 8 июля;

- концерт Полины Гагариной и Егора Крида: от 6 000 до 23 000 тенге, 5 августа;

- концерт группы «Limp Bizkit»: от 6 000 до 28 000 тенге, 12 августа;

- концерт Эроса Рамазотти: от 6 000 до 28 000 тенге, 19 августа.

Важно знать, что в стоимость билетов на концерты, которые будут проходить на территории самой выставки, не включена цена за вход. Поэтому на ряд представлений нужно будет произвести дополнительную оплату (входной билет стоит от 4 до 8 тысяч тенге).

Среди них «Цирк дю солей» (6 июня - 9 сентября), цена на который составляет от 4 000 до 6 000 тенге. А также 13 представлений - за 1 000 тенге:

- хореографическое шоу «The Great Gatsby Ballet»: 15 июня;

- концерт государственного ансамбля классической музыки РК: 18-21 июня;

- концерт музыкантов Миши Майского и Лили Майски: 24 июня;

- концерт Kuss Quartet и Миша Майского: 25 июня;

- концерт берлинского оркестра Lautten Compagney и флейтиста Maurice Steger: 30 июня;

- фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Tengri»: 20 июля и 20 августа;

- концерт итальянского пианиста Andrea Lucchesini и государственного академического симфонического оркестра РК: 1 июля;

- концерт итальянского виолончелиста Enrico Dindo и государственного академического симфонического оркестра РК: 2 июля;

- концерт французского пианиста David Fray и государственного академического симфонического оркестра РК: 8 июля;

- концерт оркестра им.Курмангазы: 11-13 июля;

- концерт российского саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра: 15 июля;

- концерт группы «The Magic of Nomads»: 26 июля, 25 августа, 28 августа;

- концерт музыкантов Thomas Gould, Julien Quentin, Mary Bevan & Sandi Toka Nova: 2 сентября.

Вход на некоторые мероприятия невозможен без покупки билета на ЭКСПО-2017:

- международная выставка «Султан Бейбарс и его эпоха»: 950 тенге, 10 августа в Национальном музее РК;

Вход на некоторые концерты включен в стоимость входного билета на ЭКСПО-2017:

- шоу «Симфония Великой степи»: 10-14 июня;

- концерт казахстанских эстрадных исполнителей «Sound of Gakku»: 23 июня, 13 августа;

- концерт в честь Дня столицы: 6 июля;

- выступление нидерландского диджея Afrojack: 11 июля;

- концерт музыкального телеканала MTV: 15 июля;

- выступление шведского диджея Axwell: 17 июля;

- концерт фольклорно-этнографического оркестра Отырар Сазы им. Тлендиева: 20-23 июля;

- выступление американского диджея Steve Aoki: 29 июля;

- концерт казахстанско-британской группы «No mad karma»: 9 августа;

- концерт оркестра им.Курмангазы: 23-25 августа;

- концерт в честь Дня Конституции6 30 августа.

Кроме этого, ряд культурных мероприятий готовит акимат Астаны и Министерство кульутры и спорта РК:

- мюзикл «Ромео и Джульетта»: от 500 до 2 500 тенге, 10 июня во Дворце мира и согласия;

- опера «Аида»: от 12 000 до 25 000 тенге, 15 июня на площади перед Дворцом мира и согласия;

- балет «Дон Кихот»: от 12 000 до 25 000 тенге, 25 июня на площади перед Дворцом мира и согласия;

- шоу Димаша Куйдайбергенова: от 2000 до 20 000 тенге, 27 июня на стадионе «Астана Арена»;

- опера «Кыз Жибек»: от 12 000 до 25 000 тенге, 5 июля на площади перед Дворцом мира и согласия;

- итальянское трибьют-шоу Челентано: от 10 000 до 50 000 тенге, 29 июля в ЦКЗ «Казахстан»;

- выставка художника Ерболата Толепбая: 500 тенге, с 6 июня по 10 июля в Национальном музее РК;

- выставка Терракотовой армии Императора Цинь Шихуанди: 950 тенге, с 9 июня по 10 сентября в Национальном музее РК;

- выставка «Памятники Древнего Египта»: 950 тенге, с 26 июня по 3 августа в Национальном музее РК;

- чемпионат Азии по художественной гимнастике: от 500 до 800 тенге, с 24 по 27 июня в СК «Даулет»;

- чемпионат мира по по шинкиокушинкай: от 1 000 до 7 000 тенге, с 1 по 2 июля в СК «Даулет»

- выставки оружейного искусства из собрания Государственного Эрмитажа: 950 тенге, с 3 июля по 20 сентября в Национальном музее РК;

- международный конкурс вокалистов «Опералия»: от 1000 до 6000 тенге, с 24 по 29 июля в театре «Астана Опера» (на финал билеты распроданы);

Бесплатный концерт Open Air у монумента "Қазақ Елі" пройдет 1 июня. На сцене ожидается выступление 30 исполнителей популярной музыки из стран СНГ. Свои самые популярные песни исполнят группы «ВИА Гра», MBand, «Орда», а также Кайрат Нуртас, Глюкоза, Макс Барских, МОТ, Жанар Дугалова, Айкын, Али Окапов и другие.

Свободным вход будет на чемпионаты мира по кокпару (21-28 августа в национально-культурном комплексе «Этноауыл»), тогызкумалаку (3-8 сентября в отеле «Ibis») и казахской борьбе (7-8 сентября в ледовом дворце «Барыс Арена»).

Ознакомиться с программой культурных мероприятий и приобрести билеты можно на сайтах tickets.expo2017astana.com, kassir.kz, www.koncertyastany.kz, expo2017culture.kz, аstanaday.kz. Также билеты доступны в официальных кассах ЭКСПО-2017.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 22:25
Честно сказать кроме Limp Bizkit и Eros Ramazzotti ничего более не зацепило ! bazar
 
 

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