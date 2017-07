"Секретная" функция iPhone шокировала пользователей смартфона

How long has the clock icon on the iPhone been telling time? Since the last update? Forever? pic.twitter.com/GatWCJIW6i — Katie Parra (@Katie_Parra) 23 мая 2017 г.



Для многих владельцев iPhone стало сюрпризом, что на пиктограмме часов отображается текущее время с точностью секунд, пишет The Mirror.Как отмечает издание, несмотря на то, что многие пользуются iPhone на протяжении десятилетия, есть люди, которые обнаружили эту функцию только сейчас. Для многих открытие стало настоящим шоком. Они не скрывали своих эмоций в соцсетях и делились своим "открытием" с друзьями и другими пользователями."Вы знали, что иконка приложения часов на вашем iPhone действительно показывает время и что она движется?" - написала владелица "айфона".ARE YOU AWARE THAT THE ICON OF THE CLOCK APP ONYOUR IPHONE IS ACTUALLY TELLING THE TIME?! AND THATIT MOVES?! pic.twitter.com/d3FPBRVYLj — ElmoКто-то из комментаторов предположил, что эта функция новая для телефонов и появилась она только после недавнего обновления операционной системы iOS. "А давно иконка часов на iPhone показывает время? После свежего апдейта или с самого начала?" - спросил один из обладателей гаджета.