Эксперты прокомментировали курс тенге и слухи о девальвации

Нефть торгуется на максимальном уровне с начала июня выше 51 доллара за баррель, но курс нацвалюты остается таким же, как при цене 47 доллара за баррель - в диапазоне между 326 и 327. Корреспондент Tengrinews.kz узнал у экспертов, что влияет на курс тенге.



И экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов, и аналитик АО "Цесна Капитал" Дархан Лукпанов пояснили, что на тенге, повторяющий динамику российского рубля, оказывает влияние ситуация с возможным ужесточением санкций США против России.



"Возможность новой волны политических разногласий между Россией и США не может не сказываться на курсе рубля. Особенно учитывая, что определенный позитив относительно нормализации отношений между странами заложен в рубль. Эффект от роста цены на нефть, таким образом, нивелирован новостями из Сената США, и укрепление рубля не последовало", - прокомментировал Лупанов.



Байганов озвучил эту же мысль, и отметил, что нефть от пика падения до 44-46 долларов выросла на 10 процентов. При такой динамике рубль мог бы укрепиться к настоящему моменту до 57, но сейчас он находиться ближе к 59-60.



"Санкции обесценили рубли на 2-3 процента, но я думаю дальнейшего влияние возможное введение санкций уже не окажет, все это включено в стоимость рубля. Дальше российская валюта уже будет реагировать на нефть. Если она будет подниматься, то и рубль будет расти, и наоборот. А если, вдруг, санкции снимут , то рубль резко укрепиться", - поделился мнением экономист Astana Best Consulting Group.



Аналитик АО "Цесна Капитал" Лукпанов добавил, что в текущем моменте российский рынок реагирует на новости из сената США достаточно сдержанно.



Арман Байганов также высказался о слухах, которые появились в Казахстане, о возможной девальвации после EXPO до 450 тенге, объяснив, почему это маловероятно.



"Я видел, жути нагнали. Все затраты на EXPO уже отразились на бюджете. Это пройденный этап. Данный эффект не может отложено идти. И 450 тенге - маловероятно. Надо тогда чтобы цены на нефть упали до 20-30. При прошлой девальвации в Казахстане было видно, что на поддержание курса каждый месяц расходовались резервы золотовалютного резерва, а сейчас они увеличиваются. Это означает, что нет потребности держать тенге. Это первый признак. Тогда, когда в Казахстане случилась девальвация, рубль в два раза обвалился, нефть упала. Мы двигались против рыночной экономики", - объяснил Байганов.



Экономист добавил, что в Казахстане в среднем уровень годовой инфляции составляет 5-10 процентов. Поэтому, ослабление нацвалюты все равно происходит, если цены на нефть находятся на одном уровне.



"Если цены на нефть через год не изменятся, то нацвалюта ослабеет, а если подорожает, то тенге или на месте останется, или немного укрепится", - пояснил экономист Astana Best Consulting Group.