Изображение президента России Владимира Путина появилось на фасаде отеля Trump Soho в Нью-Йорке, принадлежащего президенту США Дональду Трампу.Видео с места событий в своем микроблоге в Twitter опубликовал организатор акции художник Робин Белл. На кадрах видно, как по улице перед отелям маршируют одетые в форму женщины, одна из которых несет флаг России. На фасад здания спроецировали изображения флага России и Путина с надписями Happy to help, bro! ("Рад помочь, брат!"), Follow the money ("Следуй за деньгами") и слоган на русском "Крепись, братан".Согласно задумке автора, это "обращение" от лица российского лидера адресовано президенту США.