Людям, родившимся после 1981 года, советуют забыть о выходе на пенсию

Миллениалам (поколению родившихся после 1981 года) стоит забыть о выходе на пенсию, так как современная экономическая ситуация говорит в пользу отказа от системы отдыха после определенного возраста. Об этом со ссылкой на британскую газету The Sunday Times сообщает Газета.Ru.



По мнению профессора Лондонской школы бизнеса Линды Грэттон, молодое поколение должно думать о работе не как о способе получения денег для пенсионного обеспечения. Она считает, что трудовая занятость в нынешних условиях является источником "накопления нематериальных активов".



Под нематериальными активами преподаватель понимает медицинское обслуживание, образование и навыки, которые помогут продолжить работать всю жизнь.



Инвестиционная компания BNY Mellon считает, что перед миллениалами стоят "неудержимые демографические, политические и макроэкономические факторы", которые делают настоящим испытанием попытки накопить на пенсию.



А в исследовательском институте Institute for Fiscal Studies напомнили, что нынешнее молодое поколение является первым после Второй мировой войны, которое не имеет возможности получать хороший доход в начале карьеры.



Как отмечает The Sunday Times, выход на пенсию является довольно новым явлением. В европейских странах оно впервые полноценно сформировалось в середине двадцатого века.



Миллениалы, или поколение Y, - поколение родившихся после 1981 года, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии.



В США к поколению "игрек" принято относить родившихся в 1981-2000 годах. Впрочем, у социологов нет четкой даты начала отсчета для этого поколения.