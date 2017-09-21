Президент Туркмении закроет Азиатские игры песней собственного сочинения

Зрители услышат в исполнении туркменского лидера лирическую композицию под названием “Ядымда” (“Я помню”).
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступит на закрытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам c очередной песней, сообщает "Азатлык". Компанию ему составят 7,5 тысяч человек.
Зрители услышат в исполнении туркменского лидера лирическую композицию под названием “Ядымда” (“Я помню”). Автор песни сам Гурбангулы Бердымухамедов.
Зарубежные организаторы мероприятия из итальянской компании со скепсисом отнеслись к этой задумке. Впрочем, туркменская сторона настояла на необходимости выступления президента. Сейчас вовсю идут репетиции предстоящего перфоманса.
В ноябре 2015 года во время торжественного открытия концертного зала в городе Мары президенту Бердымухамедову, исполнявшему свою песню “Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан”, одновременно подпевали около 4 тысяч человек. Эта песня вошла в Книгу рекордов Гиннесса и стала официальным гимном V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
По некоторым сведениям, для постановки церемоний открытия и закрытия игр страна наняла итальянскую компанию Balich Worldwide Shows и заплатила ей 120 млн долларов США. На проведение самих игр государство потратило до 15 млрд долларов США.
В декабре 2016 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов со своими двумя внуками исполнил песню Can't Stop the Feeling Джастина Тимберлейка у главной ёлки страны.
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