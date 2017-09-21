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Президент Туркмении закроет Азиатские игры песней собственного сочинения

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Президент Туркмении закроет Азиатские игры песней собственного сочинения
Скриншот видео
Зрители услышат в исполнении туркменского лидера лирическую композицию под названием “Ядымда” (“Я помню”).

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступит на закрытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам c очередной песней, сообщает "Азатлык". Компанию ему составят 7,5 тысяч человек.



Зрители услышат в исполнении туркменского лидера лирическую композицию под названием “Ядымда” (“Я помню”). Автор песни сам Гурбангулы Бердымухамедов.

Зарубежные организаторы мероприятия из итальянской компании со скепсисом отнеслись к этой задумке. Впрочем, туркменская сторона настояла на необходимости выступления президента. Сейчас вовсю идут репетиции предстоящего перфоманса.

В ноябре 2015 года во время торжественного открытия концертного зала в городе Мары президенту Бердымухамедову, исполнявшему свою песню “Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан”, одновременно подпевали около 4 тысяч человек. Эта песня вошла в Книгу рекордов Гиннесса и стала официальным гимном V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

По некоторым сведениям, для постановки церемоний открытия и закрытия игр страна наняла итальянскую компанию Balich Worldwide Shows и заплатила ей 120 млн долларов США. На проведение самих игр государство потратило до 15 млрд долларов США.

В декабре 2016 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов со своими двумя внуками исполнил песню Can't Stop the Feeling Джастина Тимберлейка у главной ёлки страны.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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пипл (Посетители) Сегодня, 09:55
Че то он по моему от скуки сбрендил)))
 
 

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