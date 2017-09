Президент Туркмении закроет Азиатские игры песней собственного сочинения

Зрители услышат в исполнении туркменского лидера лирическую композицию под названием “Ядымда” (“Я помню”).Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступит на закрытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам c очередной песней, сообщает "Азатлык". Компанию ему составят 7,5 тысяч человек.Зрители услышат в исполнении туркменского лидера лирическую композицию под названием “Ядымда” (“Я помню”). Автор песни сам Гурбангулы Бердымухамедов.Зарубежные организаторы мероприятия из итальянской компании со скепсисом отнеслись к этой задумке. Впрочем, туркменская сторона настояла на необходимости выступления президента. Сейчас вовсю идут репетиции предстоящего перфоманса.В ноябре 2015 года во время торжественного открытия концертного зала в городе Мары президенту Бердымухамедову, исполнявшему свою песню “Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан”, одновременно подпевали около 4 тысяч человек. Эта песня вошла в Книгу рекордов Гиннесса и стала официальным гимном V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.По некоторым сведениям, для постановки церемоний открытия и закрытия игр страна наняла итальянскую компанию Balich Worldwide Shows и заплатила ей 120 млн долларов США. На проведение самих игр государство потратило до 15 млрд долларов США.В декабре 2016 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов со своими двумя внуками исполнил песню Can't Stop the Feeling Джастина Тимберлейка у главной ёлки страны.