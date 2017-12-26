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Акишев заверяет, что Казахстан не потеряет средства Нацфонда

Просмотров:317 Опубликовано: Сегодня, 15:04
Акишев заверяет, что Казахстан не потеряет средства Нацфонда
© Sputnik
АСТАНА, 26 дек — Sputnik. Председатель Национального банка Данияр Акишев прокомментировал ситуацию с "заморозкой" средств Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов за рубежом.

На протяжении последних нескольких лет Казахстан оказался вовлечен в серию иностранных судебных процессов. Это было вызвано разбирательством, которое инициировал предприниматель из Молдовы Анатоли (Анатол) Стати и его сын Габриэль Стати, а также их компании.

В рамках разбирательства банк Bank of New York Mellon в конце октября согласился "заморозить" средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении, в интересах Нацбанка.

Официальная Астана подала в Высокий суд Англии ходатайство, не согласившись с "заморозкой" средств. В Минюсте отмечали, что риски Казахстана ограничиваются суммой арбитражного решения в размере почти 500 миллионов долларов (плюс проценты и судебные издержки).

Акишев во вторник пояснил журналистам, что Нацбанк, управляя Национальным фондом, размещает деньги фонда среди внешних управляющих. Средства размещаются в нескольких кастодианах, то есть банках, которые осуществляют учет и хранение финансовых инструментов, в которые инвестируется Нацфонд, а также производят расчеты по ним. Таких кастодианов может быть несколько.

Надеемся на консультантов

По информации Акишева, в одном из кастдодианов — Bank of New York Mellon — в настоящее время находится 22 миллиарда долларов, на которые наложено обременение в рамках иска.

"Очевидно, что сумма иска несопоставима с тем уровнем, который был заморожен, арестован. Мы опротестовывали решение о том, насколько это законно было сделано. Мы обратились в Высокий суд Лондона, суд отказал нам в этой претензии, однако у нас остается возможность для обжалования данного решения. Мы проводим работу по тому, что банк кастодиан неправомерно, на наш взгляд, поступил, обременив эти активы, видя, что сумма иска абсолютно несопоставима", — сказал Акишев журналистам.

По его словам, проводится активная работа по разморозке средств Нацфонда. Основным органом, который защищает интересы правительства Казахстана является министерство юстиции. В свою очередь Нацбанк оказывает всю необходимую поддержку, в том числе, через наем юридических консультантов.

"Я не думаю, что здесь ситуация находится в какой-то критической фазе или речь идет о какой-то потере активов. Действительно, да, есть юридические споры. Я думаю, они, в конечном итоге найдут свое решение. Мы обладаем достаточно значительной квалификацией и наши консультанты, мы надеемся на них, что они проведут квалифицированную работу, и мы средства Нацфонда будем иметь в том объеме, как имели раньше", — заключил Акишев.

Риск в 500 миллионов долларов

По словам министра юстиции Марата Бекетаева, арест средств означает, что в ближайшее время будет невозможно кому-то передать или продать эти активы.

"Управляющий Нацфондом — Нацбанк — выдерживает взвешенную политику, стабильные активы вложены, эти активы остаются в собственности, приносят доходы. Риски ограничены суммой иска — это около 500 миллионов долларов. Никогда 22 (миллиардов долларов) никто не заберет", — сказал Бекетаев.

Он отметил, что Казахстан не хочет отдавать даже оспариваемую сумму, так как считает, что арбитражное решение было получено мошенническим путем.

Казахстанские власти в начале года представили в английский суд все необходимые документы и доказательства.

"Английский суд нас поддержал и сказал, что, да, факты мошенничества присутствуют, и приказал это дело рассматривать в суде в Лондоне", — заключил Бекетаев.

65-летний бизнесмен Анатол Стати — основатель нефтегазодобывающей компании Ascom Group S.A. Она занималась разведкой нефти и газа на территории Туркменистана и Казахстана.

Сын Анатола — 41-летний Габриэль — также является бизнесменом. В 2007 году он был признан самым молодым миллиардером Молдавии.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Lesnik
 Trykster (Посетители) Сегодня, 18:33
Pear,
Lesnik,
Цитата: Pear
У румына отжали бизнес бизнесмены которые держат власть за одно место

Цитата: Lesnik
Интересное кино получается- какие-то недоделанные бандюки отжимают

Они власть и есть и всем управляют тенивики или секрет для всех сколько стоит любая должность.
 
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  • tolk
  • Trykster
  • ЁмоЁ
  • Lesnik
 Pear (Посетители) Сегодня, 18:14
У румына отжали бизнес бизнесмены которые держат власть за одно место или сами одновременно являются властью. А платить будет страна. Они все эти годы и сейчас бабки получают, а рассчитываться государству. Все все знают, делают вид только. Народу показать что мы делали что могли. А подробно расскажите из-за чего сыр-бор. Обворовали иностранный бизнес, а теперь деньги страны в заложниках.
 
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  • Pear
  • Trykster
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 18:12
Интересное кино получается- какие-то недоделанные бандюки отжимают у молдавана бизнес, а расплачиваться должен казахстанский народ? Вы там ничего не попутали, мудрецы?
 
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  • Lesnik
  • Pear
 Trykster (Посетители) Сегодня, 16:38
Акишев заверяет
Легко ему говорить, сегодня здесь завтра там говорить можно много.
 
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  • Lesnik
 dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 15:44
https://www.youtube.com/watch?v=L-9Y2rEtwoc Про финансистов не нашел но это тоже подходит, просто молодец.
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 15:20
Надеемся на консультантов? Вы о чем? мы что говорим о 100 долларах?
 
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  • Mestnyi
  • Trykster
  • Ну Ну
 Ёж (Посетители) Сегодня, 15:14
А какого лешего нацфонд хранится в американском банке, а не у нас? Чтобы потом плавно перетечь на личные счета акишева и ему подобных?
 
 

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