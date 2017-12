Акишев заверяет, что Казахстан не потеряет средства Нацфонда

АСТАНА, 26 дек — Sputnik. Председатель Национального банка Данияр Акишев прокомментировал ситуацию с "заморозкой" средств Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов за рубежом.



На протяжении последних нескольких лет Казахстан оказался вовлечен в серию иностранных судебных процессов. Это было вызвано разбирательством, которое инициировал предприниматель из Молдовы Анатоли (Анатол) Стати и его сын Габриэль Стати, а также их компании.



В рамках разбирательства банк Bank of New York Mellon в конце октября согласился "заморозить" средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении, в интересах Нацбанка.



Официальная Астана подала в Высокий суд Англии ходатайство, не согласившись с "заморозкой" средств. В Минюсте отмечали, что риски Казахстана ограничиваются суммой арбитражного решения в размере почти 500 миллионов долларов (плюс проценты и судебные издержки).



Акишев во вторник пояснил журналистам, что Нацбанк, управляя Национальным фондом, размещает деньги фонда среди внешних управляющих. Средства размещаются в нескольких кастодианах, то есть банках, которые осуществляют учет и хранение финансовых инструментов, в которые инвестируется Нацфонд, а также производят расчеты по ним. Таких кастодианов может быть несколько.



Надеемся на консультантов



По информации Акишева, в одном из кастдодианов — Bank of New York Mellon — в настоящее время находится 22 миллиарда долларов, на которые наложено обременение в рамках иска.



"Очевидно, что сумма иска несопоставима с тем уровнем, который был заморожен, арестован. Мы опротестовывали решение о том, насколько это законно было сделано. Мы обратились в Высокий суд Лондона, суд отказал нам в этой претензии, однако у нас остается возможность для обжалования данного решения. Мы проводим работу по тому, что банк кастодиан неправомерно, на наш взгляд, поступил, обременив эти активы, видя, что сумма иска абсолютно несопоставима", — сказал Акишев журналистам.



По его словам, проводится активная работа по разморозке средств Нацфонда. Основным органом, который защищает интересы правительства Казахстана является министерство юстиции. В свою очередь Нацбанк оказывает всю необходимую поддержку, в том числе, через наем юридических консультантов.



"Я не думаю, что здесь ситуация находится в какой-то критической фазе или речь идет о какой-то потере активов. Действительно, да, есть юридические споры. Я думаю, они, в конечном итоге найдут свое решение. Мы обладаем достаточно значительной квалификацией и наши консультанты, мы надеемся на них, что они проведут квалифицированную работу, и мы средства Нацфонда будем иметь в том объеме, как имели раньше", — заключил Акишев.



Риск в 500 миллионов долларов



По словам министра юстиции Марата Бекетаева, арест средств означает, что в ближайшее время будет невозможно кому-то передать или продать эти активы.



"Управляющий Нацфондом — Нацбанк — выдерживает взвешенную политику, стабильные активы вложены, эти активы остаются в собственности, приносят доходы. Риски ограничены суммой иска — это около 500 миллионов долларов. Никогда 22 (миллиардов долларов) никто не заберет", — сказал Бекетаев.



Он отметил, что Казахстан не хочет отдавать даже оспариваемую сумму, так как считает, что арбитражное решение было получено мошенническим путем.



Казахстанские власти в начале года представили в английский суд все необходимые документы и доказательства.



"Английский суд нас поддержал и сказал, что, да, факты мошенничества присутствуют, и приказал это дело рассматривать в суде в Лондоне", — заключил Бекетаев.



65-летний бизнесмен Анатол Стати — основатель нефтегазодобывающей компании Ascom Group S.A. Она занималась разведкой нефти и газа на территории Туркменистана и Казахстана.



Сын Анатола — 41-летний Габриэль — также является бизнесменом. В 2007 году он был признан самым молодым миллиардером Молдавии.