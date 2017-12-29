Ученые обнаружили в организме "внутренние весы"

Ученые Гетеборгского университета обнаружили внутреннюю систему организма, регулирующую вес тела. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), сообщает РИА Новости.
Специалисты провели эксперимент, в ходе которого имплантировали подопытным мышам тяжелые капсулы. Через две недели животные с искусственным "лишним весом" сократили потребление пищи и потеряли значительную часть жировой массы.
Отмечается, что животные потеряли именно столько граммов, сколько весила искусственная нагрузка.
Ученые пришли к выводу, что в организме присутствует механизм, который "регистрирует" лишний вес, а затем посылает мозгу сигнал о необходимости сократить потребление пищи. Специалисты предполагают, что этот процесс контролируется остеоцитами - особым типом клеток, которые находятся внутри костной ткани позвоночных животных, в том числе и человека.
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