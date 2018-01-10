Назарбаев: с переводом некоторых терминов на казахский доходит до смешного

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. Президент Казахстана раскритиковал практику перевода на казахский язык общепринятых в мире терминов.



"Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией. Однако за последние годы на казахский язык было переведено семь тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов", — говорится в послании главы государства народу Казахстана.



Такие "нововведения", считает президент, иногда доходят до смешного. "Например, "ғаламтор" ("Интернет"), "қолтырауын" ("крокодил"), "күй сандық" ("фортепиано") и таких примеров полно", — констатирует глава государства.



Он считает, что необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню.



По оценке главы государства, переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса.



"Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования", — отмечается в документе.