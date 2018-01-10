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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев: с переводом некоторых терминов на казахский доходит до смешного

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 08:18
Назарбаев: с переводом некоторых терминов на казахский доходит до смешного
© REUTERS
АСТАНА, 10 янв — Sputnik. Президент Казахстана раскритиковал практику перевода на казахский язык общепринятых в мире терминов.

"Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией. Однако за последние годы на казахский язык было переведено семь тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов", — говорится в послании главы государства народу Казахстана.

Такие "нововведения", считает президент, иногда доходят до смешного. "Например, "ғаламтор" ("Интернет"), "қолтырауын" ("крокодил"), "күй сандық" ("фортепиано") и таких примеров полно", — констатирует глава государства.

Он считает, что необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню.

По оценке главы государства, переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса.

"Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования", — отмечается в документе.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • albatross
  • arelav_74
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:58
Ян,
Вон оно че, ПетровичЪ! Теперь посылая кого-то на "күй сандық", ты всего навсего приглашаешь товарища в филармонию rofl
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 08:55
Может всё же о народе и о его существовании подумать надо, а не уводить тему на какие то переведенные слова, которые сами же и утверждали не глядя. Теперь умничают.
 
-1
  • Mestnyi
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:52
То что ино.слова переводятся вот так, это вина не людей, а языка. Вот такой он казахский язык, очень специфический.
Чтоб, такие слова как интернет или фортепиано стали родными как слова самовар (самаурын) или бревно (борене) нужно время.
Это статья не о чем, ничего нового
 
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  • Mestnyi
  • Швейк
 Ян (Посетители) Сегодня, 08:26
"күй сандық"
Весёленькое название клавишного инструмента lol я бы его советовал оставить без изменения и "ғаламтор" подходит интернет и есть "ғаламтор".
 
 

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