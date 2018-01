Объявлены номинанты на "Оскар"

Американская киноакадемия назвала номинантов на премию "Оскар", сообщает РИА Новости.



За награду в категории "Лучший фильм года" поборются девять картин - "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".



В номинации "Лучшая мужская роль" за "Оскар" поборются актеры Гари Олдман ("Темные времена"), Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем"), Джеймс Франко ("Горе-творец"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").



На престижную кинонаграду в категории "Лучшая женская роль" номинированы актрисы Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд"), Мерил Стрип ("Секретное досье") и Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").



За звание лучшего режиссера будут бороться Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Джордан Пил ("Прочь"), Грета Гервиг ("Леди Берд"), мексиканский режиссер Гильермо дель Торо "Форма воды") и Пол Томас Андерсен ("Призрачная нить").



В число номинантов на престижную премию в категории "лучший фильм на иностранном языке" вошли "Нелюбовь"(режиссер Андрей Звягинцев, Россия), "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman, режиссер Себастьян Лелио, Чили), "Оскорбление" (The Insult, Зиад Дуэри, Ливан), "О теле и душе" (On Body and Soul, режиссер Ильдико Эньеди, Венгрия) и "Квадрат" (The Square, Рубен Эстлунд, Швеция).



Церемония вручения награды лауреатам премии состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.