Партнер Трампа получил 21 миллион долларов от Храпунова и Аблязова - СМИ

Бывший деловой партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сатер получил более 21 миллиона долларов от Виктора Храпунова и Мухтара Аблязова за помощь в отмывании денег, пишет New York Daily News.



Согласно судебным документам, уроженец России Феликс Сатер в 2013 году помог компании, связанной с Храпуновым и Аблязовым, выкупить долг в торговом центре Tri-County Mall в пригороде Цинциннати за 30 миллионов долларов. Месяц спустя они продали его за 45 миллионов долларов китайской компании APIC.



По словам источника, Сатеру предъявили иск за якобы удержание почти всех этих денег - от 43 до 45 миллионов долларов от одной из компаний, участвовавшей в схеме по отмыванию денег, до сделки в декабре 2013 года. Условия этой сделки были засекречены, однако в судебных документах говорится, что Сатер получил "большую часть средств, которую он удерживал". "Это означает, что он заработал не менее 21,5 миллиона долларов", - пишет издание.



Сам Сатер ранее заявлял, что не может комментировать сделку из-за строгих соглашений о конфиденциальности.



Отметим, ранее СМИ сообщали, что Сатер, предположительно связанный с компанией Telford International Ltd., помог Храпунову инвестировать 40 миллионов долларов в американскую недвижимость. Telford International Ltd. также способствовала переводу похищенных Храпуновым сотен миллионов долларов украденных государственных средств в кипрский банк FBME.



FBME Bank был закрыт прокуратурой США в октябре 2017 года после трех лет судебных разбирательств. Финансовый институт СМИ назвали одной из самых известных "прачечных" в мире.



Виктор Храпунов сбежал из Казахстана в ноябре 2007 года со своей женой Лейлой в Женеву. Бывший аким Алматы обвиняется в хищении сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества. Акимат Алматы направил иск в Федеральный суд Лос-Анджелеса в 2014 году. По мнению следствия, Храпунов и его родственники перевели значительные средства из Швейцарии в США.



Мухтар Аблязов заочно осужден в Казахстане на 20 лет лишения свободы. Приговор 7 июня 2017 года вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы. Он обвинялся по шести статьям: "Создание и руководство преступным сообществом в целях совершения преступлений", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка", "Злоупотребление полномочиями".