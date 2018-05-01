На большинстве домашних Wi-Fi-роутерах казахстанцев обнаружена уязвимость - госслужба KZ-CERT

​Критическая уязвимость RCE найдена в более чем миллионах маршрутизаторов GPON Home, сообщается на сайте казахстанской Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.Сообщается, что более миллиона оптоволоконных GPON-маршрутизаторов могут быть удаленно доступны, благодаря ошибке обхода аутентификации, которая легко используется.Был обнаружен способ обойти аутентификацию на GPON-устройствах путем изменения URL-адреса в адресной строке браузера при доступе на устройство (CVE-2018-10561). С помощью данного метода обхода аутентификации также возможно проэксплуатировать еще одну уязвимость в отношении ввода команд (CVE-2018-10562).Ошибка аутентификации позволяет обойти страницу входа в маршрутизатор и доступ к страницам просто добавив "?images/" (допустимы также ?script/ и ?style/) в конец веб-адреса на любой странице конфигурации маршрутизатора, предоставляя злоумышленнику почти полный доступ к маршрутизатору. Поскольку команды ping и traceroute на диагностической странице устройства работают на уровне "root", другие команды также могут быть удаленно запущены на устройстве."После проверки наличия данной уязвимости на GPON-маршрутизаторах операторов связи РК, уязвимость была обнаружена на большинстве из них и ее эксплуатация может привести к компрометации всей сети и к проведению распределенной атаки "отказ в обслуживании". Соответствующая информация и рекомендации направлены операторам связи РК", - отмечается в сообщении KZ-CERT.