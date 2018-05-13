На "Евровидении" победила представительница Израиля

Представительница Израиля Netta (Нетта Барзилай) с песней Toy ("Игрушка") стала победительницей 63-го международного песенного конкурса "Евровидение". Результаты объявлены в ночь на воскресенье на арене Altice в Лиссабоне, сообщает ТАСС.
"Победителем "Евровидения-2018" становится Израиль", - объявили ведущие вечера.
На втором месте оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego ("Огонь"), на третьем - Сезар Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody But You ("Никто, кроме тебя").
Двадцатипятилетняя Нетта Барзилай получила путевку на "Евровидение" благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном Лагере для молодых музыкантов. В 2016 Нетта выступила соосновательницей ансамбля The Experiment.
Победную песню Toy ("Игрушка") для Нетты написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали - автор гимна Тель-Авива Tel Aviv Ya Habibi.
По правилам "Евровидения", следующий конкурс проходит в стране, которую представлял победитель. "Евровидение-2018" проходило с 8 по 12 мая в столице Португалии.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.