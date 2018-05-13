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На "Евровидении" победила представительница Израиля

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 12:06
На "Евровидении" победила представительница Израиля
Фото: © AP Photo/Armando Franca
Представительница Израиля Netta (Нетта Барзилай) с песней Toy ("Игрушка") стала победительницей 63-го международного песенного конкурса "Евровидение". Результаты объявлены в ночь на воскресенье на арене Altice в Лиссабоне, сообщает ТАСС.

"Победителем "Евровидения-2018" становится Израиль", - объявили ведущие вечера.

На втором месте оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego ("Огонь"), на третьем - Сезар Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody But You ("Никто, кроме тебя").

Двадцатипятилетняя Нетта Барзилай получила путевку на "Евровидение" благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу.
Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном Лагере для молодых музыкантов. В 2016 Нетта выступила соосновательницей ансамбля The Experiment.

Победную песню Toy ("Игрушка") для Нетты написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали - автор гимна Тель-Авива Tel Aviv Ya Habibi.

По правилам "Евровидения", следующий конкурс проходит в стране, которую представлял победитель. "Евровидение-2018" проходило с 8 по 12 мая в столице Португалии.
Источник: Today.kz
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