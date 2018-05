Мутко снова перешел на английский

Вице-премьер Виталий Мутко по-английски пригласил иностранцев на чемпионат мира по футболу-2018. Это произошло во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), слова чиновника приводит ТАСС «Добро пожаловать, welcome to Russia», — ответил Мутко на вопрос иностранного журналиста о готовности России к приему чемпионата мира.«Вся инфраструктура, стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы Оргкомитету и Международной федерации футбола (ФИФА) для организации чемпионата мира, мы полностью готовы», — добавил вице-премьер по-русски.В новом правительстве, сформированном в середине мая, Мутко получил должность вице-премьера, отвечающего за сферу строительства. В предыдущем составе кабинета министров он на аналогичной должности курировал спорт, теперь за эту сферу отвечает Ольга Голодец.В 2010 году в Цюрихе Мутко, занимавший тогда должность министра спорта, представлял заявку России на проведение чемпионата мира-2018 на английском языке. Фраза Let me speak from my heart («Позвольте мне говорить от всего сердца»), произнесенная с ярко выраженным русским акцентом, разошлась на мемы, став визитной карточкой чиновника. В декабре 2015 года президент России Владимир Путин в шутку похвалил Мутко за стремление к изучению иностранных языков.Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.