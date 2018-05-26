Ученые рассказали о пользе лишнего веса

У пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей, не страдающих от ожирения. К такому выводу пришли датские ученые во главе с доктором Сигрид Грибсхольт из департамента клинической эпидемиологии в больнице при Орхусском университете. Об этом пишет The Independent.
Для исследования, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по проблемам ожирения в Вене, медики изучили данные более 18 тысяч датчан, госпитализированных для срочной медицинской или хирургической процедуры с 2011 по 2015 год. Рассмотрев случаи смерти в течение 90 дней после выписки, они обнаружили, что у пациентов с лишним весом шансы умереть были на 40 процентов ниже, чем у пациентов с нормальным весом. У тех, кто страдал от ожирения, эта цифра увеличивалась до 50 процентов. Тенденция сохранялась и при различных сопутствующих факторах, таких как курение, недавние изменения веса или наличие других болезней.
Доктор Грибсхольт рассказала The Independent о возможных причинах таких результатов. "Возможно, у пациентов с ожирением имеются более обширные запасы энергии, которые могут быть полезны при острых заболеваниях. Кроме того, ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, что также может быть полезно при острых заболеваниях", - заявила она.
Исследователи называют этот феномен "парадокс ожирения", суть которого в том, что при некоторых болезнях у толстяков больше шансов выжить, чем у людей с нормальным весом.
The Independent приводит данные из еще одного недавно представленного исследования. Врачи из больницы при Медицинском университете Тайбэя и больницы имени Джона Питера Смита в Техасе изучили данные пациентов из тысячи американских больниц. Выяснилось, что у пациентов с лишним весом шансы пережить пневмонию и сепсис были соответственно на 29 и 22 процента выше, чем у тех, кто не страдает ожирением.
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