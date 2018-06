Cварено первое в мире пиво из сточных вод

В Швеции сварено первое пиво из сточных вод, передает Today.kz со ссылкой на Hi-News.ru.



"Алкогольный напиток, о котором мы хотим рассказать, в Швеции уже окрестили "дерьмовым пивом", или "bajsöl". Его сварили на пивоваренном заводе Nya Carnegie, оно называется PU:REST, и это первое пиво в Швеции, сваренное из сточных вод. Весьма смелый поступок", – пишет портал.



Идея PU:REST исходила от шведских исследователей. Реализована она была силами пивоварен New Carnegie и Carlsberg Sweden, а также IVL, Шведским институтом экологических исследований. IVL обратились в пивоварню New Carnegie, которая принадлежит Carlsberg и Brooklyn Brewery, с предложением создать пиво из воды, которая перерабатывается на ближайшей станции подготовки воды Хаммарби.



Крис Тургесон, главный пивовар New Carnegie, говорит, что создать пиво было не так уж и легко. Они решили сварить пилснер, а этот сорт отличается своей чистотой во вкусе. Однако он признает, что как представитель пищевой промышленности он должен начать думать иначе в целях заботы о земных ресурсах.



По всей видимости, инициатива связана с новой экологической программой Carlsberg "Together Towards Zero". Одной из частей этой программы является сокращение потребляемой компанией воды вдвое к 2030 году.



Впервые PU:REST попробовали 25 мая в фирменном ресторане пивоварни New Carnegie на Хаммарбю Шестаде в Стокгольме. Напиток также будет доступен этим летом в ограниченном количестве в сети магазинов Systembolaget, на некоторых фестивалях и в выбранных барах.