Английские болельщики: не верьте тому, что вы читаете в прессе

Западные СМИ, пугавшие накануне футбольного чемпионата мира читателей и зрителей "страшной" Россией, похоже, находятся в некоторой растерянности. Праздник футбола идет полным ходом — а ничего ужасного не происходит.



Любители футбола, прибывшие в Россию, сталкиваются с противоположным обещанному — дружелюбием и радушием россиян, их улыбками и объятиями.



Достаточно вспомнить, как западные (а особенно британские) СМИ стращали болельщиков якобы небывалым уровнем расизма в России.



По улицам наших городов гуляют представители всех рас — и никаких проблем.



Но если проблем нет, надо их выдумать. И вот в субботу газета The Guardian выходит с броским заголовком: "Игра Нигерии — первый большой тест на решимость России искоренить расизм". Казалось бы, почему первый? Ведь был же матч Россия — Саудовская Аравия. Русские болельщики братались с арабскими, делали совместные селфи, а после разгромного поражения даже утешали их.



Но автор бросает нас на полуслове — читатель так и не понимает, пройден ли "тест" на расизм. Неважно, ведь в следующей статье России предстоит тест на угрозу терактов. И только в собственном твиттере автор признает: "Правда в том, что Россия во время чемпионата мира супергостеприимна к приехавшим болельщикам всех цветов". Однако на страницах издания вы эту правду не найдете.



Самое забавное, что та же The Guardian (точнее, ее воскресный выпуск, известный под названием The Observer), пытаясь раздуть тему "расизма в России", обратилась за комментариями к бывшему футболисту "Ливерпуля", темнокожему Джону Барнсу. А тот посоветовал: "Давайте лучше посмотрим на свой дом". И рассказал о жутких проявлениях расизма в городах Центральной Англии, с чем темнокожим футболистам приходится сталкиваться чуть ли не каждодневно.



Джон Оби Микел, капитан сборной Нигерии, за которую так переживал корреспондент The Guardian, отметил: "Российский народ действительно хорошо к нам относится. Множество русских поддерживают нигерийскую команду… Это место — как дом для нас".



Сложно даже представить удивление, испытываемое фанатами сборной Англии. Несколько месяцев им с первых страниц газет рассказывали, что в России их ждет "кровавая баня". А в итоге The Sun, громче всех кричавшая о том, что фанатов будут "убивать", сообщает, как тепло англичан встретили в Волгограде. И приводит слова 48-летнего болельщика из Стаффордшира: "Здесь так чисто, все очень дружелюбны и вежливы". Общее резюме англичан: "Тут совсем не так, как мы ожидали".



"Я хотел бы сказать каждому: не верьте тому, что вы читаете, приезжайте и убедитесь сами", — говорит темнокожий болельщик сборной Англии Билли Гранта со страниц газеты The Belfast Telegraph.



Но и на такие впечатления нашли нужную реакцию. Сотрудник немецкой Bild Юлиан Рёпке, известный своей особо агрессивной антироссийской позицией, в ответ на комментарии английских болельщиков в Волгограде коротко указал: "Путинский план работает". План Путина, по его же словам, состоял в том, чтобы болельщики получили удовольствие от пребывания в России — открытой, гостеприимной, радушной, — обрели здесь новых друзей, новых единомышленников. И в этом смысле Рёпке прав: план-то работает!