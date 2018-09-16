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6,90 против 1,07: Макгрегор выйдет на бой с Нурмагомедовым под песню Крида?

Просмотров:416 Опубликовано: Сегодня, 12:20
6,90 против 1,07: Макгрегор выйдет на бой с Нурмагомедовым под песню Крида?
globalookpress
Букмекеры открыли ставки на то, что ирландец Конор Макгрегор выйдет на бой с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым под музыку Егора Крида.

По данным ИА «СоцИнформБюро», поединок пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.

Sports.ru пишет, что коэффициент на то, что Макгрегор выйдет на ринг под песню Крида, составил 6,90 в букмекерской конторе Favbet, а на обратный исход – 1,07.

Ставки принимаются и на то, что Конор появится под песню любого артиста Black Star (5,30), что Крид даст концерт в Махачкале (6,90), что в Дагестане пройдет концерт любого певца Black Star (4,75).

Напомним, недавно в социальной сети распространился флешмоб #ВыйдиподКрида. Это произошло после конфликта Хабиба с лейблом Black Star. Интернет-пользователи стали призывать Мак-Грегора в Инстаграм появиться на ринге под одну из композиций Егора Крида.
Источник: Volgasib
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