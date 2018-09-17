Казахстанцев обяжут декларировать не только доходы и имущество, но и долги

С начала января 2020 года казахстанцев обяжут отчитываться не только стандартно о доходах и имуществе, но даже и о долгах. О всеобщем декларировании рассказала Kazpravda.kz.
Прогнозируется, что с начала действия нововведения декларации должны будут предоставлять около 13 млн граждан Казахстана.
Что именно нужно декларировать? В перечень входят: имущество, доли участия в жилищном строительстве, деньги на счетах в банках, наличные средства (не более 500-кратного размера минимальной зарплаты (МЗП) - 14,1 млн тенге) и долги (больше 14,1 млн тенге).
Если же долг не один, то в декларации нужно прописывать их все. При этом, если общая цифра по ним меньше 14 млн тенге, то вносить о них сведения в отчет не надо.
Подтвердить долговые обязательства можно, например, договором займа или распиской.
Фактически выходит, что с 2020 года отчет должен будет предоставлять каждый казахстанец. В том числе, даже тот, у которого нет имущества. Речь идет о сведениях о зарплатах, алиментах и т.д. Даже, если этого нет, то нужно будет заполнять декларацию о том, что за отчетный период не появилось какого-либо имущества.
Большинство процедур планируется производить через интернет. Проверки правильности указания данных, как таковой, нет. Однако техника будет сравнивать доходы и расходы.
За нарушение законодательства предусматривается административная ответственность. В первый раз – предупреждение, во второй раз за год – штраф 3 МРП.
Напомним, ранее стало известно, что с 1 января 2020 года казахстанцы перейдут на всеобщую отчетность по доходам и расходам.
Делается это для того, чтобы сократить коррупцию, вывести средства из тени и знать, какой на самом деле уровень жизни у граждан страны. Тогда же подробно сообщалось, какие категории населения и как должны будут фиксировать все эти сведения.
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