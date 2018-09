Популярное средство продления жизни признали смертельно опасным

Международная группа ученых из Австралии и США опровергли результаты предыдущих исследований, которые показали, что употребление ацетилсалициловой кислоты (аспирина) позволяет пожилым людям уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь. Вместо этого увеличивается частота кровотечений и рака. Статья специалистов опубликована в The New England Journal of Medicine.



Аспирин является одним из самых популярных медикаментов, используемых для уменьшения рецидивов сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, пострадавших, например, от коронарной недостаточности. Известно, что ацетилсалициловая кислота уменьшает агрегацию тромбоцитов, что снижает риск закупорки кровеносных сосудов и нарушения в работе сердца, мозга и других органов. В то же время это вещество провоцирует кровотечения в мозге и желудочно-кишечном тракте, в результате его использование может оказаться нецелесообразным для людей, не страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.



В рандомизированном контролируемом двойном слепом исследовании ASPREE приняли участие более 19 тысяч человек, средний возраст которых достигал 74 лет. У них не было деменции или инвалидности, и они не страдали от заболеваний, при которых прописывают ацетилсалициловую кислоту. Испытуемых случайным образом разделили на две группы, при этом в первой (опытной) добровольцы получали дозу аспирина 100 миллиграммов в день, а во второй (контрольной) — плацебо. Наблюдения за состоянием здоровья участников продолжалось, в среднем, 4,7 года.



В опытной группе ученые зафиксировали 21,5 случаев смерти, деменции и инвалидности на 1000 человек в течение одного года, а в контрольной этот показатель составил 21,2. Частота сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, сердечные приступы и инсульт, была одинаковой в обеих группах. Кроме того, частота кровотечений была выше среди тех, кто принимал аспирин (361 против 265 случаев). Также в опытной группе наблюдалось увеличение случаев рака, что пока не имеет объяснения, поскольку более продолжительные исследования действия аспирина продемонстрировали противоопухолевый эффект препарата.



В июле 2018 года американские ученые из Национального института рака и онкологического центра Моффитта выяснили, что низкие дозы аспирина уменьшают риск развития рака яичников. К такому выводу они пришли на основе результатов анализа 13 исследований, в которых приняли участие, в общей сложности, 750 тысяч женщин.