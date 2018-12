Высокий суд Англии проверит законность заморозки 530 миллионов долларов Нацфонда РК

Высокий суд Англии проверит законность заморозки 530 миллионов долларов Нацфонда Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Казахстана.



4 декабря 2018 года судья Коммерческого суда господин Тир отклонил ходатайство двух молдавских олигархов (Анатолия и Габриеля Стати), а также AscomGroupSA и TerraRafTransTraidingLimited ("Стати") об отсутствии юрисдикции английского суда рассматривать данный спор. Ранее средства Национального фонда РК были подвергнуты аресту на основании бельгийского приказа, который, по заявлению Казахстана, получен через сложную мошенническую схему Стати.



Судебное разбирательство является частью длительных тяжб, связанных с исполнением шведского арбитражного решения в пользу Стати.



Как известно, Стати ранее инициировали судебный процесс по приведению в исполнение Арбитражного решения в Англии. Однако они отозвали свой иск, когда стало ясно, что судебное разбирательство в Англии будет рассматривать факты мошенничества Стати. Так, Судья Ноулз пришел к выводу, что "имеются достаточно убедительные доказательства получения Арбитражного решения мошенническим путем", и назначил судебные слушания по данному вопросу. В результате отзыва иска Стати было разрешено прекратить дело только при условии их согласия не предпринимать дальнейших исполнительных действий на территории Англии и Уэльса.



Счета Нацфонда были заморожены после того, как Стати получили приказ бельгийского суда о "предварительном" аресте активов, хранящихся в лондонском филиале BNYM (The Bank of New York Mellon). Они заявили, что активы принадлежат Республике Казахстан, а не стороне договора - Нацбанку РК. BNYM изначально заморозил активы на общую сумму 22 миллиарда долларов, но сумма впоследствии была уменьшена до 530 миллионов долларов наличных средств.



Казахстанская сторона обжаловала предварительный арест в бельгийском суде, заявив, что лондонский филиал BNYM не имеет обязательств перед Республикой Казахстан. В своем решении от 25 мая 2018 года бельгийский суд указал, что английский суд является "компетентным судом для рассмотрения этого вопроса".



Сразу после того как вышло это решение, Нацбанк РК инициировал судебный процесс в английском суде для получения судебного определения о том, что активы, замороженные в лондонском филиале американского банка, принадлежат не государству, а Нацбанку РК. В связи с этим они не должны были быть подвергнуты аресту.