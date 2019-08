Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp в свою честь

Компания Facebook собирается провести очередной ребрендинг принадлежащих ей популярных сервисов Instagram и WhatsApp. Об этом сообщило издание The Information.

По данным источника, сотрудники Instagram и WhatsApp были извещены, что компания добавит своё имя к Instagram и WhatsApp. В результате, сервисы превратятся в Instagram from Facebook и WhatsApp from Facebook.



Представитель Facebook подтвердил грядущие изменения. Он пояснил, что в компании хотят внести больше ясности для пользователей о том, что сервисы входят состав Facebook.



Это «недоразумение» с тем, кто кому принадлежит, должно быть устранено в ближайшее время. Однако точные сроки грядущего ребрендинга пока не называются.