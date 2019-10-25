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Спешки быть не должно - Абаев об изменениях в казахском алфавите на латинице

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 06:35
Спешки быть не должно - Абаев об изменениях в казахском алфавите на латинице
Фото из открытых источников
Новый казахский алфавит состоит из 32 букв. Кроме классических латинских в нем содержатся шесть диакритических знаков.

Ситуацию вокруг перехода на казахский алфавит на латинице прокомментировал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает Today.kz. В эфире программы "Открытый диалог" на канале "Хабар" он заявил, что в этом вопросе не должно быть спешки.

"Алфавит – не просто графика, это – будущее нашей нации, часть культурного кода, инструмент коммуникации. Поэтому никакой спешки в данном вопросе не должно быть. В качестве положительного примера перехода на латиницу нам часто приводят Турцию. Но многие забывают, что этой стране понадобилось 30 лет, чтобы полностью внедрить алфавит. Ататюрк столкнулся с колоссальным сопротивлением. Ему даже, насколько я знаю, приходилось лично ездить по стране и объяснять важность этого решения. Нам это не нужно", - сказал он.

Абаев отметил, что абсолютное большинство носителей казахского языка поддерживает переход на латиницу.

"Конечно, есть споры, дискуссии, но они касаются технических вопросов. Это тоже хорошо. Это говорит о небезразличии к судьбе языка... Поэтому нет ничего удивительного в том, что в каких-то вопросах, естественно, будут разногласия, разные видения, споры... Я думаю, что в скором будущем нам будет представлен вариант, который в полной мере устроит всех – от школьников, студентов, до IT-специалистов и профессоров", - резюмировал министр.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил языковедам усовершенствовать новый казахский алфавит на латинской графике.

"Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа", – написал он в своем Twitter.

Позже выяснилось, что расположение букв нового алфавита на клавиатуре компьютера не подходит стандартам Unicode.


Источник: today.kz
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