Спешки быть не должно - Абаев об изменениях в казахском алфавите на латинице

Новый казахский алфавит состоит из 32 букв. Кроме классических латинских в нем содержатся шесть диакритических знаков.
Ситуацию вокруг перехода на казахский алфавит на латинице прокомментировал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает Today.kz. В эфире программы "Открытый диалог" на канале "Хабар" он заявил, что в этом вопросе не должно быть спешки.
"Алфавит – не просто графика, это – будущее нашей нации, часть культурного кода, инструмент коммуникации. Поэтому никакой спешки в данном вопросе не должно быть. В качестве положительного примера перехода на латиницу нам часто приводят Турцию. Но многие забывают, что этой стране понадобилось 30 лет, чтобы полностью внедрить алфавит. Ататюрк столкнулся с колоссальным сопротивлением. Ему даже, насколько я знаю, приходилось лично ездить по стране и объяснять важность этого решения. Нам это не нужно", - сказал он.
Абаев отметил, что абсолютное большинство носителей казахского языка поддерживает переход на латиницу.
"Конечно, есть споры, дискуссии, но они касаются технических вопросов. Это тоже хорошо. Это говорит о небезразличии к судьбе языка... Поэтому нет ничего удивительного в том, что в каких-то вопросах, естественно, будут разногласия, разные видения, споры... Я думаю, что в скором будущем нам будет представлен вариант, который в полной мере устроит всех – от школьников, студентов, до IT-специалистов и профессоров", - резюмировал министр.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил языковедам усовершенствовать новый казахский алфавит на латинской графике.
"Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа", – написал он в своем Twitter.
Позже выяснилось, что расположение букв нового алфавита на клавиатуре компьютера не подходит стандартам Unicode.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.