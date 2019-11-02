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Смешные попытки иностранцев отгадать русские крылатые фразы сняли на видео

Просмотров:400 Опубликовано: Сегодня, 16:50
Смешные попытки иностранцев отгадать русские крылатые фразы сняли на видео
Кадр видео
Веселые итальянцы с YouTube-канала Kuzno Productions продолжают изучать русскую культуру. На этот раз они попробовали отгадать значение популярных крылатых фраз, которые мы употребляем с вами чуть ли не каждый день.

Во время этого теста итальянцы чуть не сошли с ума, несмотря на то, что в их языке есть похожие словосочетания. Авторы канала предложили иностранцам такие крылатые выражения, как «ноги в руки и вперед», «вешать лапшу на уши», «море по колено» и многие другие.

И если с выражением «ноги в руки и вперед» итальянцы справились быстро, размышляя над данной фразой логически, то такой набор слов, как «да нет, наверное», поставил их в тупик.




«Да нет, наверное. Так обычно рассуждают политики», — шутит одна из опрашиваемых итальянок.

А вот известное выражение «белочка пришла» теперь можно трактовать немного иначе: у этой фразы появилось оригинальное объяснение.

«Это явно человек, который всем выносит в компании мозг. Придет на вечеринку и постоянно болтает без умолку. Вот, видимо, тогда и „приходит белочка“», — рассуждает один из итальянцев.


Источник: Ридус
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