Суды, при вынесении решений в отношении налоговых органов, забывают про закон

В 2013 году мною был затронут вопрос о том, что все внимание Верховного суда РК по какой-то причине обращено к уголовному судопроизводству, а в гражданском судопроизводстве как будто порядок, о чем была размещена статья в одном из изданий, в которой был затронут вопрос о том, что суды выносят решения в пользу государственных органов.



Могу сказать - ничего за 7 лет практически не изменилось. Любые, самые невероятные и необоснованные иски, например налоговых органов, удовлетворяются безапелляционно, в смысле апелляционные инстанции оставляют их без изменений.



Хочу пояснить на примере, (пример предъявляется с разрешения участника нижеуказанных судебных дел) точнее на всего одном рассмотренном деле, которое покажет правоту моего утверждения.



ГУ «Управление государственных доходов по городу Актау» Департамента государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК обратился в СМЭС Мангистауской области с иском о признании ТОО «Ас-Сервис» банкротом. Мотивируя свои требования - Актом № 2680 от 29.0812 года, в котором есть ссылка на документ, на основании которого производилась проверка, а именно: вынесенный приговор суда от 01.10.2008 года № 1-531/11-08, в том же акте имеется запись о дате выставления первого уведомления, по результатам проведенного камерального контроля 24.06.2011 года №70000017862.



Казалось бы ничего удивительного, имеют право, но теперь о дате обращения 1.03.2018 года.



Обратите внимание выше - приговор от 2008 года, Акт от 29.08.12 г. И уведомление от 24.06.2011 года, а требование о банкротстве заявлено через 5 лет и шесть месяцев.



Никаких решений судов о принудительном взыскании…никаких постановлений уголовного или административного суда.



И вот на основании этих документов, точнее одного акта камеральной проверки, ДГД обращается в суд о применении к должнику процедуры банкротства.



Давайте разберем подробно:



В соответствие с ст. 39 ЗРК О реабилитации и банкротстве



Статья 39. Лица, участвующие в деле о реабилитации или банкротстве



Лицами, участвующими в деле о реабилитации или банкротстве, могут быть:



1) должник;



2) кредиторы;



3) представитель кредиторов по оплате труда;



4) прокурор;



5) собственник имущества должника или уполномоченное им лицо;



6) уполномоченный орган;



7) временный управляющий;



8) реабилитационный управляющий.



В данном деле ДГД подано заявление о применении процедуры банкротства как кредитором.



В действительности ДГД кредитором не является, ибо упустил сроки обращения за принудительным взысканием, предусмотренным НК РК т.е. с момента выявления нарушения (проверки) прошло более 5 лет.



Соответственно пропустив сроки, ДГД автоматически прекращает им быть, он бы мог обратиться в суд за принудительным взысканием, но по какой то неведомой причине считает, что ДГД в суд обращаться не должен, и ДГД достаточно просто заявить, что налогоплательщик должен, представить акт и этого достаточно…



Третьим лицом, Участником, привлеченным к данному делу подается заявление о применении исковой давности.



Какие же выводы делает суд на поданное заявление о применении исковой давности?



Суд утверждает - Согласно имеющегося в деле Акту документальной налоговой проверки от 29.08.2012г., период проверки составил с 01.01.2006 г. по



31.08.2012..



Актом налоговой проверки определены взаиморасчеты только с 01.01.2007 г. по 29.09.2008 г.



Согласно пункту 2 статьи 48 Налогового кодекса РК срок исковой давности составляет пять лет.



Как указано выше в течение пяти лет налоговый орган вправе начислить сумму налогов и платежей в бюджет.



Таким образом, Налоговый орган не пропустил срок исковой давности, т.к. налоговая проверка начата с 09.11.2011 г. и охваченные проверки периоды (с 01.01.2007 г. по 29.09.2008 г.) не превышают срока пяти летней давности.



Если все остальные граждане или юридические лица, а так же Верховный суд РК понимают понятие исковой давности - Исковая давность выражается в установлении временных пределов для защиты нарушенного права в суде.



В виде общего правила пропуск срока исковой давности может повлечь за собой утрату потерпевшей стороной возможности использовать любые способы защиты, как перечисленные в ст.9 Гражданского кодекса Республики Казахстан, так и дополнительно предусмотренные в законе.



Общий срок исковой давности установлен в статье 178 Гражданского кодекса Республики Казахстан продолжительностью в три года применительно как физическим, так и юридическим лицам.



В пункте 2 статьи 178 ГК РК закреплена возможность установления помимо общего срока специальных сроков.



Предъявление иска в суд возможно и после истечения давностного срока, о чем указано в статье 179 ГК РК.



В соответствии с пунктом 1 статьи 179 ГК РК требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.



Суд не вправе отказать в рассмотрении такого требования, поскольку только в результате разбирательства можно установить, истекла ли в действительности, исковая давность и не имелось ли обстоятельств, влекущих ее перерыв, приостановление или восстановление. В связи с этим право требовать судебного разбирательства реализуется заявителем независимо от истечения давностных сроков.



Истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.



Все верно, но судом в нашем случае, в отношении к ДГД и налоговым органам в целом, было установлено, что срок исковой давности - это право начислить, но никак не срок обращения в суд.



Революция в праве! Но тем не менее. Ну подумаешь пропустили чуть-чуть и не взыскали долг, это же не мешает обращению за процедурой банкротства. Но об этом чуть позже.



Стоит отметить и тот факт, что само основание для возникновения задолженности незаконно, ибо не был соблюден предусмотренный законодательством РК порядок, а именно:



Основанием проверки, по результатам которой выставлено уведомление (указано в отчете о проверке) являлся приговор суда. ДГД при обращении в суд данный приговор не представлен, как и не представлено доказательство возникновения задолженности.



Т.е. доказательством наличия задолженности являлся документ выпущенный в одностороннем порядке и ничем не подкрепленный, но для суда это так же неважно ибо требование предъявлено ДГД.



Разберем и этот вопрос.



В соответствии с законодательством РК действующим на момент проведения проверки, которая была проведена камеральным способом, необходимо было провести документальную и выяснить какой характер носило взаимодействие субъекта с компанией «лжепредприятием». Но зачем себя утруждать?



Вопросы «лжепредприятий» подымались неоднократно и в соответствии с правовой логикой и последовательностью применения права необходимо было доказывать наличие вины и Налоговый орган (от его имени Прокурор), после вынесения приговора в порядке преюдиции (использовать установленное приговором) должен был обратиться в СМЭС по месту регистрации компании (взаимоотношения с которой являлись спорными) с иском о признании ее лжепреприятиями, и только имея на руках вступившее в силу решение суда о признании лжепредприятием проводить все необходимые мероприятия по исключению их из числа налогоплательщиков, снимать с учета по НДС и выставлять уведомления контрагентам. Такое требование могло быть выставлено и в уголовном процессе путем заявления иска гражданского характера, т.е. в случае заявления требования о признании предприятий лжепредприятиями, и удовлетворения данного иска, это бы вошло в результативную часть приговора.



Приговор должен содержать в себе в результативной части признание субъекта лжепредприятием. Если таковое отсутствует - соответственно не может данный приговор являться основанием для выставления к третьему лицу (в нашем случае ТОО «Ас-Сервис» каких либо требований, уведомлений и производства других действий. Т.е. никем не было доказано отсутствие в правоотношениях между так сказать лжепредприятием и Ответчиком незаконных правоотношений. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 257 НК РК сумма НДС не подлежит отнесению в зачет, по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием на основании вступившего в силу приговора или постановления суда, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ сумм НДС, отнесенных в зачет по сделкам признанным судом действительными.



Исходя из данной нормы - приговор должен содержать в результативной части факт признания лжепредриятием, или если такового нет в обязательном порядке должно быть решение суда о признании сделок недействительными.



Исходя из данного действия, точнее бездействия ДГД изначально носят незаконный характер и задолженность как таковая отсутствует. Кредитор несостоятелен.



Так же пропущены сроки обращения за применением процедуры банкротства.



В чем это выражается.



В соответствие с п.1 Ст 5. Закона



1. Основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом или применении реабилитационной процедуры является неплатежеспособность должника.



Должник является неплатежеспособным при наступлении одного и более условий:



3) обязательства перед кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по налоговой задолженности, включая задолженность филиалов и представительств должника, не исполнены в течение четырех месяцев с момента наступления срока их исполнения и составляют сумму не менее ста пятидесяти месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;



Исходя из данной нормы ДГД, выявив задолженность и направив уведомление, которое Должник получил, но не исполнил в срок четырех месяцев и при сумме задолженности более 150 МРП - обязан незамедлительно обратиться в суд за применением процедуры банкротства. В нашем случае ждали пять лет и пять месяцев. Вопрос зачем?



Вне зависимости от вышесказанного, что в принципе в полном объеме заявлялось и при рассмотрении дела и далее в апелляционной жалобе, решение было принято - признать банкротом и Апелляционная инстанция это решение поддержало не найдя в доводах жалобы оснований.



Казалось бы - а в чем причина обращения, с пропущенным сроком, с необоснованными и недоказанными задолженностями?



Все просто. У предприятия ведь есть участник, который когда-то это предприятие организовал, и у которого есть имущество.



Банкротный управляющий, который не стесняясь, еще в при рассмотрении дела о банкротстве, заявлял - будем участника привлекать к «субсидеарке». На вопрос - а с какими обоснованиями? Ответ был прост - это же налоговая - нас суд в любом случае поддержит.



Рассмотрим и этот момент.



Согласно пп.3,6 п.2 ст.11 Закона РК «О реабилитации и банкротстве», должник обязан в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом со дня, когда должник узнал или должен был знать о наступлении неплатежеспособности, за исключением случая, когда в отношении должника вступило в законную силу решение суда о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности.



Должник, это ТОО, а точнее его должностные лица.



В соответствие с законодательством РК - Должностными лицами товарищества с ограниченной ответственностью являются члены исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью или лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью, а также члены наблюдательного совета. Участник должностным лицом не является.



Согласно п.5 ст.11 Закона РК «О реабилитации и банкротстве», за нарушение положений подпунктов 1) - 6) пункта 2 настоящей статьи в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов должностные лица должника, в обязанности которых входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 1) -6) пункта 2 настоящей статьи, солидарно несут субсидиарную ответственность всоответствии с законами Республики Казахстан.



Задолженность образовалась по результатам камеральной налоговой проверки 29 августа 2012 года, пусть и не обосновано - но суд своим решением о банкротстве «узаконил» эту задолженность и только с этого момента по всем статьям начался отсчет тех самых 6 месяцев, о которых идет речь в пп.1-6 пункта 2. Но процедура банкротства уже была введена.



Согласно п.24 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан «О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве», судам следует учесть, что иски о привлечении учредителя (участника) и (или) должностного лица должника к субсидиарной ответственности и о взыскании сумм требований кредиторов по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона «О реабилитации и банкротстве», подлежат рассмотрению с соблюдением требований, предусмотренных частями третьей, четвертой и пятой статьи 76 ГПК, при наличии соответствующих постановлений органа уголовного преследования или суда по делу об административном правонарушении.



Таких постановлений в отношении участника нет и быть не может.



Как же из этой ситуации вышел суд?



Не мудрствуя лукаво суд выносит решение:



Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 11 Закона ТОО «Ас-Сервис» в лице должностного лица исполнительного органа, участника, обязано в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом со дня, когда должник узнал или должен был знать о наступлении неплатежеспособности.



Суд перефразировал статью закона, и изменил ее, что запрещено.



Статья на которую ссылается суд дословно выглядит так - Должник обязан -в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом со дня, когда должник узнал или должен был знать о наступлении неплатежеспособности, за исключением случая, когда в отношении должника вступило в законную силу решение суда о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности;



Как уже указано выше - когда идет речь о Должнике - имеется ввиду Должностные лица Должника но никак не его Участник. Суд выдернул из контекста другой статьи, где сказано, что Исполнительный орган имеет право обратиться за применением процедуры банкротства по решению Участника, но в данном случае ссылка на данную норму неуместна.



Суд так же принял на себя роль определителя вины Участника, хотя СМЭС может вынести решение, но никак не постановление которые выносятся судами административной и уголовной юрисдикции, чем явно превышает допустимые полномочия.



Суд утверждает - «Задолженность ТОО «Ас-Сервис» перед бюджетом образовалась по итогам документальной налоговой проверки от 29 августа 2012 года.



Далее, свое же утверждение суд раскрывает как определение вины …»



«При таких обстоятельствах, ответчик (речь идет о физическом лице участнике) обязан был в течение шести месяцев со дня невозможности удовлетворения требований кредитора обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом, что не было сделано.»



Далее еще более радикально! Суд интерпретирует норму закона вразрез с Нормативным Постановлением ВС РК.



Суд ссылается на следующее - «Согласно требованиям п.4 и п.5 ст.11 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве», в случае нарушения учредителем (участником) должника, собственником имущества или должностными лицами должника законодательства Республики Казахстан указанные лица привлекаются к соответствующей ответственности с возмещением убытков, причиненных в результате их действий.



Согласно пункту 1 статьи 359 ГК, должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины.»



Т.е. в нашем процессе СМЭС Мангистауской области сам установил вину, выполнив тем самым работу Уголовного или Административного судов, в которые никто не обращался. После чего, используя свое же установление как преюдицию - вынес однозначное решение - Взыскать с участника сумму задолженности.



На это решение в настоящее время подана апелляция, но с учетом того,как было вынесено это решение, я совершенно не уверен в том, что апелляционная инстанция его отменит.



Не первый раз сталкиваюсь с подобными решениями Мангистауской фемиды и не в этом суть данной статьи.



На данном конкретном примере хотел показать, на какие правовые, точнее неправовые ухищрения идут судьи в пользу государственных структур.



Конев Роман Александрович, к.ю.н., профессор