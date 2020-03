В суде штата Нью-Йорке голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Об этом сообщает The New York Times.



Отмечается, что приговор стал важной вехой в истории движения против домогательств #MeToo, которое начало набирать обороты после того, как несколько женщин заявили о неподобающем поведении кинематографиста. Правозащитные организации и жертвы бывшего магната назвали случившееся новой эрой расширения прав и возможностей женщин.



В конце февраля жюри присяжных в суде Манхэттена признало, что Вайнштейн виновен в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.



Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных, пострадавших за последние 30 лет. Позднее свои истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.