Клип российской группы Little Big для "Евровидения-2020" бьет рекорды по просмотрам

За три дня видео просмотрели свыше 17 миллионов раз.
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой российские музыканты выступят на "Евровидении-2020", набрал по данным на утро воскресенья, 15 марта, свыше 17,6 миллиона просмотров на официальной странице конкурса в YouTube, передает BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru.
Видео было опубликовано 12 марта и оказалось самым популярным среди всех конкурсантов. На втором месте по количеству просмотров оказался клип литовской группы The Roop на песню On Fire, который набрал 4,4 миллиона просмотров. За ним с результатом 1,49 миллиона просмотров следует украинская группа Go_A с клипом на песню Solovey.
Официальная премьера клипа на песню Uno состоялась вечером 12 марта в эфире программы "Вечерний Ургант". Тогда же сообщалось, что группа выступит на международном конкурсе в расширенном составе.
"Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up ("Откройся").
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