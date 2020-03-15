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Клип российской группы Little Big для "Евровидения-2020" бьет рекорды по просмотрам

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Клип российской группы Little Big для "Евровидения-2020" бьет рекорды по просмотрам
Фото из открытых источников
За три дня видео просмотрели свыше 17 миллионов раз.

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой российские музыканты выступят на "Евровидении-2020", набрал по данным на утро воскресенья, 15 марта, свыше 17,6 миллиона просмотров на официальной странице конкурса в YouTube, передает BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru.

Видео было опубликовано 12 марта и оказалось самым популярным среди всех конкурсантов.
На втором месте по количеству просмотров оказался клип литовской группы The Roop на песню On Fire, который набрал 4,4 миллиона просмотров. За ним с результатом 1,49 миллиона просмотров следует украинская группа Go_A с клипом на песню Solovey.

Официальная премьера клипа на песню Uno состоялась вечером 12 марта в эфире программы "Вечерний Ургант". Тогда же сообщалось, что группа выступит на международном конкурсе в расширенном составе.

"Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up ("Откройся").



Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Аzamat
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 14:33
Цитата: makenych
Наверное старею... ужаснулся
Откуда они кто они и для чего это все?

Тоже посмотрел на это чудо,совсем уже в России ничего лучше не придумали,на худой конец отправили бы Билана или Лазарева.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Аzamat
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 14:33
Какой ужас!!!! И что же здесь хорошего ?
 
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  • kz1990
  • Аzamat
 makenych (Посетители) Сегодня, 14:23
Наверное старею... ужаснулся
Откуда они кто они и для чего это все?
 
 

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