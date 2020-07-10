За спекуляции с лекарствами задержан завотделением реанимации в Алматы

За спекуляции с медикаментами задержан заведующий реанимацией районной больницы Алматинской области, передает Today.kz. Об этом сообщили в департаменте полиции города Алматы.
Спецоперация проходила в южной столице. Как сообщают стражи порядка, медик попался с поличным на продаже дефицитных лекарственных препаратов.
Его задержали на пересечении проспектов Райымбека и Сейфуллина. При личном досмотре у завреанимации были изъяты свыше 90 флаконов "Севофлурана", "Цефтриаксона", "Меобактрина", "Альбунорма", "Неоцитотекта", "Октагама", "Архимакса", "Меропенема", "Годовиста" и "Пропофола".
"Также изьяты денежные средства в размере 1,37 млн тенге, вырученные доктором от ранее проданных медицинских препаратов", - говорится в сообщении.
По данному факту полицией проводится досудебное расследование.
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