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За спекуляции с лекарствами задержан завотделением реанимации в Алматы

Просмотров:438 Опубликовано: Сегодня, 20:22
За спекуляции с лекарствами задержан завотделением реанимации в Алматы
Фото: today.kz
За спекуляции с медикаментами задержан заведующий реанимацией районной больницы Алматинской области, передает Today.kz. Об этом сообщили в департаменте полиции города Алматы.

Спецоперация проходила в южной столице. Как сообщают стражи порядка, медик попался с поличным на продаже дефицитных лекарственных препаратов.

Его задержали на пересечении проспектов Райымбека и Сейфуллина. При личном досмотре у завреанимации были изъяты свыше 90 флаконов "Севофлурана", "Цефтриаксона", "Меобактрина", "Альбунорма", "Неоцитотекта", "Октагама", "Архимакса", "Меропенема", "Годовиста" и "Пропофола".

"Также изьяты денежные средства в размере 1,37 млн тенге, вырученные доктором от ранее проданных медицинских препаратов", - говорится в сообщении.

По данному факту полицией проводится досудебное расследование.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Neo_85
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:36
Слов нет.
Якорь вам в одно место! С приветом из Актау!
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 21:04
Чем этот "белый халат" лучше проститутки? Продажная страна. Только и умеем с тюленями воевать. А если на самом деле война - Казахстан же можно завоевать голыми руками, так как отсутствие образования, культуры, совести, патриотизма, а присутствие алчности и наживы правят этим государством! Если сейчас, при пандемии, люди, дававшие клятву Гиппократа, занимаются перепродажей лекарств, аптекари завышают в пять раз цены на медикаменты, то что же будет в случае войны? Воевать будет некому, потому что продажные чиновники займутся переделом земель, а военачальники начнут продавать Саке, Баке, Маке оружие. "НЕЗАВИСИМЫЙ" Казахстан напоминает мне сейчас мыльный пузырь, который в любой момент лопнет... Накипело.

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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