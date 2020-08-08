«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Августа
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.17 KZT
  • €1 = 494.07 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев выразил соболезнования правительству и народу Индии

Просмотров:449 Опубликовано: Сегодня, 14:58
Токаев выразил соболезнования правительству и народу Индии
Фото : zn.ua8 августа 2020, 13:13
Об этом Глава государства написал на своей странице в Twitter.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования правительству и народу Индии в связи с произошедшей авиакатастрофой в штате Керала, сообщает zakon.kz.

Выражаю искренние соболезнования Правительству, народу и лично Премьер-министру Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в штате Керала, - написал Глава государства на своей странице в Twitter.

I express sincere condolences to the Government, the people and personally to Prime Minister of India @NarendraModi on numerous human casualties as a result of plane crash in the state of Kerala.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 8, 2020

Пассажирский авиалайнер индийской авиакомпании Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту индийского города Кожикоде.

По последним данным, число жертв жесткой посадки лайнера Boeing 737 авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде на западе Индии достигло 20 человек, более 140 получили ранения.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика