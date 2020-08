Об этом Глава государства написал на своей странице в Twitter.



Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования правительству и народу Индии в связи с произошедшей авиакатастрофой в штате Керала, сообщает zakon.kz.



Выражаю искренние соболезнования Правительству, народу и лично Премьер-министру Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в штате Керала, - написал Глава государства на своей странице в Twitter.



I express sincere condolences to the Government, the people and personally to Prime Minister of India @NarendraModi on numerous human casualties as a result of plane crash in the state of Kerala.

Пассажирский авиалайнер индийской авиакомпании Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту индийского города Кожикоде.



По последним данным, число жертв жесткой посадки лайнера Boeing 737 авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде на западе Индии достигло 20 человек, более 140 получили ранения.