Об этом Глава государства написал на своей странице в Twitter.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования правительству и народу Индии в связи с произошедшей авиакатастрофой в штате Керала, сообщает zakon.kz.
Выражаю искренние соболезнования Правительству, народу и лично Премьер-министру Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в штате Керала, - написал Глава государства на своей странице в Twitter.
I express sincere condolences to the Government, the people and personally to Prime Minister of India @NarendraModi on numerous human casualties as a result of plane crash in the state of Kerala. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 8, 2020
Пассажирский авиалайнер индийской авиакомпании Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту индийского города Кожикоде.
По последним данным, число жертв жесткой посадки лайнера Boeing 737 авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде на западе Индии достигло 20 человек, более 140 получили ранения.
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