Казахстан приостановит закуп "Фавипиравира"

Казахстан приостановит закуп лекарства "Фавипиравир". Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ведомстве напомнили, что в Казахстане действует клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции, который разработан на основе опубликованных данных Всемирной организации здравоохранения c использованием рекомендаций передовых международных организаций и научных публикаций в известных международных журналах: CDC, The Lancet, International Society for Infectious Diseases, ВОЗ (WHO) и European Centre for Disease Prevention and Control.



На основе появляющихся новых международных и отечественных данных проводится систематический пересмотр клинического протокола и на сегодняшний день действует 10.2-редакция данного документа от 15 июля 2020 года.



Уточняется, что в мировой практике и в нашей стране применение этиотропных препаратов проводится в рамках клинических исследований. На сегодняшний день, согласно клинического протокола этиотропная терапия представлена двумя противовирусными препаратами "Ремдисивир" и "Фавипиравир". Данные лекарственные средства назначаются лечащим врачом по показаниям под медицинским наблюдением с соблюдением всех соответствующих стандартных требований исключительно в условиях стационара.



"20 августа текущего года на заседании объединенной комиссии по качеству медицинских услуг при Министерстве здравоохранения рассмотрены актуальные вопросы применения препарата "Фавипиравир" в практическом здравоохранении в рамках клинического исследования. По результатам обсуждения комиссией принято решение о необходимости внесения изменений в действующее законодательство Республики Казахстан, в части особого порядка проведения клинических исследований для лекарственных средств этиотропной терапии коронавирусной терапии и правил научного сопровождения медицинскими ВУЗами применения этиотропной терапии",



Кроме того, комиссией обсуждены вопросы дальнейшего проведения клинических исследований препарата "Фавипиравир", необходимости приостановления дальнейшего закупа данного препарата единым дистрибьютором до получения данных клинических исследований и вопросы соблюдения законодательства розничной реализации "Фавипиравира", - говорится в ответе на официальный запрос редакции.



Таким образом, в законодательство планируется внести поправки в части клинического исследования препаратов по коронавирусной инфекции.



"То есть, закуп новых партий будет приостановлен. Тем не менее, пациенты в стационарах по назначению врача будут получать лечение препаратом "Фавипирапир" в рамках клинического исследования", - добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят локализовать производство препарата для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова.



Ранее ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева высказывалась о "Фавипиравире".



"Фавипиравир" - это препарат, который разработан в Японии. Сейчас он проходит этап клинических испытаний, мы тоже заинтересованы. При регистрации этого препарата у нас будет возможность провести клинические исследования и в нашей стране", - сказала она.