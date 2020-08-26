"Десять негритят" Агаты Кристи переименовали во Франции, чтобы никого не задеть

Роман Агаты Кристи "Десять негритят" переименовали во Франции, передает zakon.kz.



Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.



Теперь во Франции книга будет называться "Их было десять".



Причард сказал, что, когда писали книгу, язык был другим, и использовались слова, которые сегодня забыты.



Он почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США, а в Великобритании его изменили в 1980-х годах, и подчеркнул, что сегодня не должны использоваться термины, которые могут задеть кого-то. В англоязычных странах роман издается под названием "И никого не стало".



Потомок Агаты Кристи полагает, что ей "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами".



Книгу с обновленным названием можно купить в магазинах Франции за 5,6 евро.



Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в Соединенных Штатах и многих других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским при задержании. На фоне этого по всему миру протестующие начали сносить памятники историческим личностям, которые, по их мнению, причастны к пропаганде рабства и расизма.