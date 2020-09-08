Нацбанк озвучил самый ужасный сценарий для Казахстана на 2020-2021 годы

Заместитель председателя Нацбанка РК Акылжан Баймагамбетов поделился прогнозами развития экономики до конца 2021 года, передает zakon.kz.



Согласно базовому сценарию финрегулятора, ВВП в 2020 году снизится на 2,0-2,3% из-за уменьшения внутреннего спроса и экспорта.



Мы ожидаем сокращение потребительского спроса. Это связано с ограничительными мерами по борьбе с пандемией, отрицательной динамикой реальных денежных доходов населения и негативной ситуацией на рынке труда. Снижение цен на нефть, а также сокращение экономической активности и прохождение пика строительства по расширению на Тенгизшевроил (ТШО) станут основными факторами снижения инвестиционной активности. Экспорт будет демонстрировать отрицательную динамику из-за падения внешнего спроса и сокращения объемов добычи в рамках действия соглашения ОПЕК+. Вместе с тем, принятие контрцикличных мер со стороны государства сгладит негативные последствия от ухудшения внешних и внутренних условий. Падение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса приведет к сокращению импорта, что отчасти компенсирует негативное влияние от падения внутреннего спроса, - сказал зампред Нацбанка.



Годовая инфляция по итогам 2020 года, по обновленному прогнозу финрегулятора, будет формироваться до 8%, то есть вблизи нижней границы ранее объявленного диапазона 8-8,5%. Инфляционные процессы, по оценкам Нацбанка, ускорятся на фоне сохранения высокого роста цен на продукты питания, эффекта переноса обменного курса на процессы ценообразования и некоторого ускорения инфляции платных услуг. В то же время слабая динамика реальных денежных доходов населения и ожидаемое снижение цен на мировые продовольственные товары будут ограничивать рост инфляции в 2020 году.



К концу 2021 года инфляция замедлится к верхней границе целевого диапазона 4-6%. Это будет связано с замедлением роста цен на продовольственные товары на фоне ожидаемого улучшения видов на урожай зерновых и уходом высокой базы инфляции 2020 года. Вместе с тем, более существенное замедление инфляции будет ограничено высоким дефицитом республиканского бюджета в 2021 году и некоторым повышением внешнего инфляционного фона по сравнению с 2020 годом, - сообщил Акылжан Баймагамбетов.



В Нацбанке пояснили, что прогнозы по макроэкономическим показателям основаны на оценках макроэкономических моделей, отражающих основные взаимосвязи в экономике Казахстана. Прогнозы учитывают наиболее вероятную, по мнению экспертов Нацбанка, будущую траекторию внешних и внутренних предпосылок (цена на нефть, ВВП и инфляция стран-торговых партнеров Казахстана, параметры фискальной политики и прочее).



На практике траектория данных факторов может быть иной, а на фактическую динамику могут влиять неучтенные события, такие как финансовые кризисы, политические конфликты, влияние опасных для человечества болезней и так далее. В этой связи, Национальный Банк кроме базового сценария рассматривает и альтернативные сценарии. Так, в качестве пессимистичного сценария рассматривался сценарий падения цен на нефть до 30 долларов США за баррель в 2021 году на фоне роста мировых запасов нефти из-за ухудшения ситуации с COVID-19 и/или увеличения ее предложения. Реализация данного сценария негативно отразится на экономике Казахстана, приведет к сокращению экспорта, сжатию внутреннего спроса, а через эффект переноса обменного курса на потребительские цены – ускорению инфляции. В результате, в 2021 году рост ВВП Казахстана будет ниже, чем при базовом сценарии, а инфляция будет находиться выше целевого коридора 4-6%. В дополнение, негативная динамика течения коронавируса может стать причиной нарушения поставок продукции как из-за рубежа, так и внутри страны, и соответствующего роста цен. Политические и экономические разногласия между развитыми и развивающимися странами могут повлечь отток капитала из последних и привести к ослаблению их валют, в том числе и тенге. В этом же поле находятся экономические риски, возникающие из-за нарастающей санкционной риторики и происходящих внутриполитических событий у наших соседей по ЕАЭС. Данные факторы наряду с возможным сильным влиянием фискального стимулирования в 2021 году могут привести к ускорению инфляционных процессов, - констатировал Акылжан Баймагамбетов.



В Нацбанке обещали придерживаться взвешенной денежно-кредитной политики и использовать весь ее инструментарий для достижения основной цели – поддержания стабильности цен и снижения инфляционных ожиданий.