Фильм «Томирис» взял гран-при на кинофестивале в Париже

Кинофестиваль L"Etrange Festival проходил в Париже со 2 по 13 сентября.
Ранее международный дистрибьютор прав показа киноленты Акана Сатаева о Томирис – компания Arclight Films - объявил о сделках, состоявшихся в Каннах во время международного кинорынка Marché Du Film.
По итогам переговоров права показа кинокартины приобрели следующие компании: Blue Swan для Италии, SND Films для Франции, Art Mood для Испании, AT Entertainment для Японии, Gulf Film для Ближнего Востока, Challan для Южной Кореи, Paradise/MGN для СНГ, Shaw для Сингапура, Program 4 Media для Румынии и Siyah Bayez Movies для Турции.
Права для США выкупила компания Well Go USA.
Фильм "Томирис" режиссера Акана Сатаева рассказывает историю царицы саков, которая противостояла персидскому завоевателю Киру II.
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