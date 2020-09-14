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Фильм «Томирис» взял гран-при на кинофестивале в Париже

Просмотров:185 Опубликовано: Вчера, 21:40
Фильм «Томирис» взял гран-при на кинофестивале в Париже
Фото © Sputnik / Владислав Воднев
Крупнейший франкоязычный платный телеканал CANAL+ покажет казахстанскую ленту «Томирис» в прайм-тайм

Кинокартина "Томирис" стала обладателем гран-при в секции международных полнометражных фильмов на 26-м кинофестивале L"Etrange Festival в Париже. Об этом сообщает режиссер Акан Сатаев.



"Один из партнеров фестиваля - CANAL+, крупнейший франкоязычный платный телеканал в мире, теперь покажет наш фильм в прайм-тайм", - написал режиссер, президент киностудии "Казахфильм" Акан Сатаев.



Кинофестиваль L"Etrange Festival проходил в Париже со 2 по 13 сентября.




Ранее международный дистрибьютор прав показа киноленты Акана Сатаева о Томирис – компания Arclight Films - объявил о сделках, состоявшихся в Каннах во время международного кинорынка Marché Du Film.

По итогам переговоров права показа кинокартины приобрели следующие компании: Blue Swan для Италии, SND Films для Франции, Art Mood для Испании, AT Entertainment для Японии, Gulf Film для Ближнего Востока, Challan для Южной Кореи, Paradise/MGN для СНГ, Shaw для Сингапура, Program 4 Media для Румынии и Siyah Bayez Movies для Турции.

Права для США выкупила компания Well Go USA.

Фильм "Томирис" режиссера Акана Сатаева рассказывает историю царицы саков, которая противостояла персидскому завоевателю Киру II.

В главной роли снялась Альмира Турсын.




Источник: sputniknews.kz
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