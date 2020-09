Фильм «Томирис» взял гран-при на кинофестивале в Париже

Крупнейший франкоязычный платный телеканал CANAL+ покажет казахстанскую ленту «Томирис» в прайм-таймКинокартина "Томирис" стала обладателем гран-при в секции международных полнометражных фильмов на 26-м кинофестивале L"Etrange Festival в Париже. Об этом сообщает режиссер Акан Сатаев."Один из партнеров фестиваля - CANAL+, крупнейший франкоязычный платный телеканал в мире, теперь покажет наш фильм в прайм-тайм", - написал режиссер, президент киностудии "Казахфильм" Акан Сатаев.Кинофестиваль L"Etrange Festival проходил в Париже со 2 по 13 сентября.Ранее международный дистрибьютор прав показа киноленты Акана Сатаева о Томирис – компания Arclight Films - объявил о сделках, состоявшихся в Каннах во время международного кинорынка Marché Du Film.По итогам переговоров права показа кинокартины приобрели следующие компании: Blue Swan для Италии, SND Films для Франции, Art Mood для Испании, AT Entertainment для Японии, Gulf Film для Ближнего Востока, Challan для Южной Кореи, Paradise/MGN для СНГ, Shaw для Сингапура, Program 4 Media для Румынии и Siyah Bayez Movies для Турции.Права для США выкупила компания Well Go USA.Фильм "Томирис" режиссера Акана Сатаева рассказывает историю царицы саков, которая противостояла персидскому завоевателю Киру II.В главной роли снялась Альмира Турсын.