Казахи ценят, когда кто-то интересуется их историей: интервью с американским историком

Роберто Кармак написал одну из самых обширных книг, посвященных судьбе казахского народа в годы ВОВ.Пожалуй, впервые обширный труд, посвященный судьбе казахского народа в годы Второй мировой войны, был опубликован за пределами СНГ. Издание Liter.kz обратилось к американскому исследователю Роберто Кармаку (Roberto Carmack) с просьбой поделиться своим авторским взглядом на этот героический период в нашей истории. Книга «Казахстан во Второй мировой войне: мобилизация этносов советской империи» (Kazakhstan in World War II: Mobilization and Ethnicity in the Soviet Empire) была издана на английском языке в 2019 году.— Роберто, вы посвятили свою книгу весьма редкой теме – судьба казахов и других народов Центральной Азии, призванных на войну и тыловые работы. Скажите, насколько объективными были источники, которые вы использовали?— В основном я полагался на советские документы, хранящиеся в государственных архивах Казахстана, а также в Москве. Эти бумаги изданы коммунистической партией и советскими органами, и уже поэтому их нельзя назвать объективными. Однако они помогли мне понять, как советские чиновники воспринимали казахское население, и что происходило во время мобилизации среднеазиатских народов на фронт и тыловые работы.Пропагандисты коммунистической партии, например, хотели, чтобы казахи изучали советскую идеологию, служа в армии. Однако офицеры Красной армии не доверяли казахам – большинство из них просто предвзято относилось к народам Средней Азии.Книга «Казахстан во Второй мировой войне: мобилизация этносов советской империи» вышла в 2019 году и получила одобрительные отзывы в американском экспертном сообществе. Состоит из 263 страниц. Цена – 60 000 тенге (145 долларов).— Как вы в целом оцениваете качество и объективность архивных материалов, описывающих последствия мобилизации казахского народа в войне СССР против фашистской Германии?— Архивы – подлинная кладезь информации о последствиях мобилизации. В своей внутренней переписке партийно-государственные органы часто откровенно говорили о тяготах, которые лягут на плечи казахского народа. Советские руководители в Москве и Казахской ССР прямо указывали, что некоторые командиры Красной армии плохо относятся к новобранцам из республики, что казахское село страдает от острой нехватки продовольствия. Отчеты давали гораздо более правдивую оценку происходившего, нежели официальная пропаганда.— Каким, с вашей точки зрения, был казахский солдат и труженик того времени?— В казахском обществе в то время еще сохранялось сильное расслоение. Линия раздела шла на профессиональном, классовом, даже культурном уровнях. В 1941 году некоторые казахи жили в городах, свободно говорили по-русски и работали на заводах, либо в государственных учреждениях. Но значительная часть все же проживала в сельской местности, где люди общались, естественно, на казахском языке.Жизнь казахов была нелегка. Им многое довелось пережить — и тогда, и в довоенные годы. Люди, которых призвали в армию или на тыловые работы, были, по сути, выжившими после разрушительного «ашаршылыка». Многие до войны стали жертвами жестокой сталинской политики 1930-х годов, когда в республике царила атмосфера чисток и поспешных расправ.Ашаршылық – голод в Казахстане 1932-1933 годов, лишивший жизни более миллиона людей. По новым данным казахстанских историков, в ашаршылық погибло около трех миллионов казахов. Одна шестая часть коренного населения навсегда покинула историческую родину.Сталинские репрессии 30-х годов — это период «большой чистки», когда множество советских людей было подвергнуто арестам и даже расстрелам. 30 июля 1937 года был подписан секретный приказ НКВД № 00447. Этот день считается началом периода политических репрессий в СССР 1937-1938 годов. Всего было арестовано не менее 1,7 миллиона человек (более 700 тысяч из них казнили).Несмотря на эту историческую травму, большинство казахов самоотверженно сражались на фронте, неустанно трудились в тылу. Свыше 400 000 казахов вступили в Красную Армию, и среди участников каждого крупного сражения той войны были казахские имена.— На ваш взгляд, какова роль казахского и многих других народов Казахстана в обеспечении тыла?— СССР выиграл войну во многом благодаря тому, что советской власти удалось сохранить стабильный и экономически сильный тыл. И Казахстан был одной из таких мощных подпорок страны. Сюда было вывезено более миллиона советских граждан, эвакуированных из западных регионов СССР, включая и насильно депортированных.Большой вклад в будущую победу внесли казахские рабочие. Большинство из них были колхозниками, которые производили продукты питания для прифронтовых регионов, тысячи других работали на шахтах, заводах или нефтяных объектах. На этих предприятиях трудящиеся республики выдавали на гора все необходимые для фронта ресурсы.Воины Казахстана принимали участие во всех сражениях ВОВ. На фронт было мобилизовано около 25% населения. За героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, боевыми орденами и медалями СССР наградили 96 638 казахов. 98 из них удостоились звания Героя Советского Союза.Основную массу эвакуированных составляли славяне и евреи, а депортированные были преимущественно советскими немцами или выходцами из Северного Кавказа. Власти на местах отправляли приезжих работать в колхозах, на заводах и других предприятиях.Всего за годы Великой Отечественной войны в Казахстане были сформировано 12 стрелковых, четыре кавалерийских дивизий, семь бригад и 50 полков.Несмотря на заявления советской пропаганды, между новоприбывшими и местным населением наблюдалась заметная напряженность. Люди были вынуждены конкурировать за еду и другие ресурсы, да и советские власти порой сами поощряли дискриминацию депортированных. Но людям разных национальностей чаще всего удавалось находить общий язык и работать сообща.— В чем именно выражалась эта дискриминация? Языковый барьер, недовольство? Есть ли примеры?— По-разному. Некоторые командиры заставляли казахов и других нерусских солдат выполнять самую изнурительную работу, например, рыть траншеи.— Встречались ли вам документы, где описывались позитивные примеры кооперации и взаимной поддержки между коренным казахским населением и депортированными в Казахстан жителями, которым советская власть не доверяла?— О да, конечно. Казахстанские фермеры нередко хорошо встречали депортированных. Не стоит забывать, что много казахов ушло на фронт, поэтому депортированные люди были огромной помощью. В частности, немцы и карачаевцы имели репутацию хороших работников.— Наверное, вас, как писателя, интересует обратная связь с читателями. Встречались ли вам отзывы читателей из Казахстана и других стран СНГ?— Большинство обзоров и рецензий моей работы поступают из США, и этому есть объяснение – книга написана только на английском языке. Правда, когда я презентовал книгу в Алматы и Лондоне, многие казахстанские (и не только) посетители с энтузиазмом откликнулись на мои исследования.«Все для фронта, все для Победы» – именно под таким лозунгом на заводах Казахстана для нужд фронта были отлиты каждые 9 из 10 пуль.Война затронула значительную часть казахского народа. Еще живы старшие члены семей, которые работали в тылу или воевали в окопах той войны. И я чувствую внимание казахстанцев к работе американских исследователей. Казахстанцы ценят, когда кто-то интересуется их личной и национальной историей.— Какие западные источники и книги вы бы рекомендовали для прочтения всем интересующимся историей казахского и других среднеазиатских народов в период войны?— Число авторов из Запада, изучающих Среднюю Азию во время войны небольшое, но оно постоянно растет.В книге Ребекки Мэнли «До вокзала Ташкента» (To the Tashkent Station) описываются очень важные данные о эвакуации в Узбекистан.Статья Морица Флорина «Стать советским через войну» (Becoming Soviet Through War) предлагает краткий, но исчерпывающий обзор опыта Кыргызстана во Второй мировой войне.Также рекомендую статью Чарльза Шоу «Солдаты» (Soldiers) — она описывает и исследует сложный вопрос о том, как узбекские солдаты приняли советскую идентичность.— Каких ученых, исследователей истории Казахстана, военных историков вы бы выделили среди источников, которые помогли вам написать вашу работу?— С 1991 года ряд казахстанских историков опубликовали отличные исследования о войне. Из этих работ я больше всего использовал книги Павла Белана о казахстанских солдатах, а также работы Манаша Козыбаева по мобилизации рабочей силы. Кроме того, коллектив ученых Абиша Кекилбаева подготовил чрезвычайно полезные материалы об истории людей, депортированных из Казахстана.— Напоследок, когда вы исследовали и изучали историю того времени, что удивило вас больше всего?— Страдания казахского народа во время войны и даже до нее сильно шокировали меня. Голод и серьезные болезни среди населения были распространенным явлением даже в городах, не только среди сельчан. Эти страдания были важным аспектом военного опыта Казахстана.